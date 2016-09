Silvano Santiago fala na Biblioteca

Silviano Santiago é o primeiro convidado do projeto “Um Escritor na Biblioteca” em 2016. O encontro acontece em 21 de setembro, no auditório Paul Garfunkel, na Biblioteca Pública do Paraná, às 19h30. A entrada é gratuita. Durante o bate-papo, o convidado fala, entre outros assuntos, sobre sua carreira e sua relação com os livros e as bibliotecas. A mediação do encontro será feita pelo jornalista e escritor Luís Henrique Pellanda.

Santiago é escritor, crítico literário e professor emérito da Universidade Federal Fluminense (UFF). Entre seus livros de ficção, destacam-se Em liberdade (prêmio Jabuti de romance), Stella Manhattan e Heranças (prêmio Academia Brasileira de Letras para romance) — além de Mil rosas roubadas, que em 2015 venceu o Prêmio Oceanos.

O autor também já recebeu o prêmio para o conjunto de obra, concedido pelo governo do Estado de Minas Gerai.