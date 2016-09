Hoje, serão sabatinados Ney Leprevost (PSD) e Xênia Mello (Psol) (foto: Divulgação)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e o Bem Paraná promovem nesta semana sabatinas com os nove candidatos à prefeitura de Curitiba. Eles terão 1h30 para responder perguntas. As sabatinas vão desta segunda (19) até sexta-feira (23), no auditório John Henry Newmann, no campus da universidade (Rua Imaculada Conceição, 1155, bairro Prado Velho), com transmissão ao vivo pelo portal Bem Paraná (www.bemparana.com.br) e pelo portal Comunicare.

A ordem dos candidatos foi definida em sorteio com representantes das campanhas, no dia 24 de agosto. A primeira sabatina começa às 19 horas e vai até as 20h30; a segunda começa às 20h45 e termina às 22h15, sempre com a mediação de um professor da PUCPR, a presença de um aluno (que fará a seleção das perguntas vinda da plateia, já selecionadas por outra equipe de alunos) e a participação de um jornalista do Bem Paraná. Eleitores poderão mandar perguntas via Twitter, Instagram e Whatsapp.



Hoje, serão sabatinados Ney Leprevost (PSD) e Xênia Mello (Psol); amanhã será a vez Gustavo Fruet (PDT) e Afonso Rangel (PRP); na quarta-feira, serão ouvidos Requião Filho (PMDB) e Tadeu Veneri (PT); na quinta, os candidatos serão Rafael Greca (PMN) e Ademar Pereira (Pros); e, na sexta-feira, Maria Victoria (PP) fecha a série. O Bem Paraná vai publicar matérias sobre cada uma das sabatinas e as propostas dos concorrentes.



Os candidatos não terão o tempo controlado, mas a sugestão é que usem de dois minutos a dois minutos e meio para responder aos questionamentos. O número do Whatsapp para o envio de perguntas será divulgado hoje, no telão do auditório. A hashtag oficial do evento será #eleicoescwb, que será usada para facilitar a comunicação entre a plateia e os candidatos. O evento é uma iniciativa do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação e Artes (ECA), em parceria com a Escola de Educação e Humanidades (EEH) e a Escola de Direito (ED).

As sabatinas serão transmitidas ao vivo no bemparana.com.br. Também haverá cobertura no Twitter e no Facebook do Bem Paraná.

Para ver de perto, lá na PUC, as inscrições estão abertas pelo endereçobit.ly/sabatinapucbemparana . É gratuito.

Programação

Confira o dia o horário em que os candidatos à prefeitura serão sabatinados

Hoje

19h - Ney Leprevost (PSD)

20h30 - Xênia Mello (Psol)

Amanhã

19h – Gustavo Fruet (PDT)

20h30 – Afonso Rangel (PRP)

Quarta-feira

19h – Requião Filho (PMDB)

20h30 – Tadeu Veneri (PT)

Quinta-feira

19h - Rafael Greca (PMN)

20h30 – Ademar Pereira (Pros)

Sexta-feira

19h – Maria Victoria (PP)

Local: Auditório John Henry Newmann, no campus da PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155, bairro Prado Velho).

Transmissão: Bem Paraná e Portal Comunicare