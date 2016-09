Fruet e Greca erguem o tom na TV e na internet

Os candidatos à prefeitura de Curitiba Gustavo Fruet (PDT) e Rafael Greca (PMN) ergueram o tom de suas campanhas na TV e na internet no fim de semana. Greca levou ao ar uma propaganda em que acusa o Fruet de ficar “escondido no porão” da prefeitura quando a Polícia Militar usou bombas para impedir manifestantes e servidores de entrarem na Assembleia Legislativa, no dia 29 de abril do ano passado.

Fruet disse que o adversário mentiu. “O que está em jogo nesse caso é muito mais que a eleição, é a honra dos funcionários da prefeitura e a memória da luta dos professores paranaenses”, afirmou a campanha do pedetista. A propaganda de Fruet lembrou que a prefeitura abrigou os feridos.

Greca também levou ao ar uma propaganda para reforçar sua imagem de urbanista. No horário eleitoral deste fim de semana, seu programa disse que as funções de um deputado são criar leis e fiscalizar o Poder Executivo, enquanto o prefeito deve entender de aplicação de recursos e “tocar obras”. Ele se referia a Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (PSD), Requião Filho (PMDB) e Tadeu Veneri (PT), que são deputados estaduais. A propaganda também citou Gustavo Fruet, que foi deputado federal. Eleito em 2002, Greca também foi deputado estadual.