Justiça nega liminar para barrar Ibope

A Justiça Eleitoral negou o pedido da coligação Curitiba Segue em Frente, do candidato à prefeitura Gustavo Fruet (PDT), para barrar a divulgação da pesquisa Ibope prevista para hoje. A decisão do juiz João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, tem caráter liminar e a ação deve ser julgada nesta semana.

Os advogados de Fruet alegam que a pesquisa está sob suspeita, pois a campanha do candidato Rafael Greca (PMN) pagou R$ 189 mil por serviços prestados. As campanhas, no entanto, podem contratar institutos de pesquisa para fazer sondagens internas. Os levantamentos que podem ser divulgados devem ter registro na Justiça Eleitoral. Contratada pela RPC, a pesquisa foi registrada sob o número 01610/2016.

Outra pesquisa do Ibope foi questionada nestas eleições. O candidato do PROS à prefeitura, Ademar Pereira, alegou inconsistências no levantamento divulgado no dia 23 de agosto, registrado sob o número PR-04300/2016. Pereira recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) para obter os dados da pesquisa. O pedido foi acatado e o Ibope enviou os dados à candidatura. Desde que os nove candidatos foram definidos, também foi divulgada a pesquisa IRB/Bem Paraná, no dia 1º de agosto, registrada com o número PR-09227/2016.