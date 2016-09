Os artilheiros do Nacional

11 gols Robinho (Atlético-MG) Gabriel Jesus (Palmeiras) 10 gols Sassá (Botafogo) Vitor Bueno (Santos) 9 gols Bruno Rangel (Chapecoense) Diego Souza (Sport) Fred (Atlético-MG) William Pottker (Ponte Preta) 8 gols Grafite (Santa Cruz) 7 gols Gustavo Scarpa (Fluminense) Keno (Santa Cruz) Kieza (Vitória) Kleber (Coritiba) Neilton (Botafogo) Rafael Moura (Figueirense) 6 gols Ábila (Cruzeiro) Arrascaeta (Cruzeiro) Camilo (Botafogo) Cazares (Atlético-MG) Cícero (Fluminense) Kempes (Chapecoense) Luan (Grêmio) Roger (Ponte Preta) 5 gols Chávez (São Paulo) Cueva (São Paulo) Edmílson (Sport) Felipe Azevedo (Ponte Preta) Pablo (Atlético-PR) 4 gols Alan Patrick (Flamengo) André Lima (Atlético-PR) Arthur (Santa Cruz) Aylon (Internacional) Bruno Henrique (Corinthians) Copete (Santos) Diego Renan (Vitória) Douglas (Grêmio) Dudu (Palmeiras) Eduardo Sasha (Internacional) Felipe Vizeu (Flamengo) Guerrero (Flamengo) Jean (Palmeiras) Marcos Junior (Fluminense) Marinho (Vitória) Marquinhos Gabriel (Corinthians) Ricardo Oliveira (Santos) Romero (Corinthians) Seijas (Internacional) Thiego (Chapecoense) Vitinho (Internacional) Vitor Hugo (Palmeiras) 3 gols Alan Kardec (São Paulo) Alisson (Cruzeiro) Calleri (São Paulo) Carlos Alberto (Figueirense) Clayson (Ponte Preta) Cleiton Xavier (Palmeiras) Danilo Barcelos (América-MG) Diego (Flamengo) Dodô (Figueirense) Erik (Palmeiras) Fabio Ferreira (Ponte Preta) Gabriel (Santos) Gabriel Xavier (Sport) Geromel (Grêmio) Giuliano (Grêmio) Hernani (Atlético-PR) Kanu (Vitória) Lucas Gomes (Chapecoense) Marlone (Corinthians) Mina (Palmeiras) Moisés (Palmeiras) Rafael Sóbis (Cruzeiro) Rodrigão (Santos) Róger Guedes (Palmeiras) Vander (Vitória) Walter (Atlético-PR) Willian (Cruzeiro) Willian Arão (Flamengo) 2 gols Adalberto (América-MG) Arthur Maia (Chapecoense) Bady (Figueirense) Bruno Moraes (Santa Cruz) Carlos (Atlético-MG) Dener Assunção (Chapecoense) Élber (Cruzeiro) Ermel (Figueirense) Ernando (Internacional) Everton (Flamengo) Everton (Grêmio) Fernandinho (Flamengo) Ferrugem (Figueirense) Gabriel (Flamengo) Giovanni Augusto (Corinthians) Guilherme (Corinthians) Henrique (Cruzeiro) Henrique Dourado (Fluminense) Hyoran (Chapecoense) Jean Mota (Santos) João Paulo (Coritiba) João Paulo (Santa Cruz) Joel (Santos) Jonas (América-MG) Jorge (Flamengo) Juan (Coritiba) Juninho (América-MG) Júnior Urso (Atlético-MG) Kazim (Coritiba) Leandro (Coritiba) Leandro Damião (Flamengo) Leandro Donizete (Atlético-MG) Lins (Figueirense) Luccas Claro (Coritiba) Lucca (Corinthians) Lugano (São Paulo) Maicosuel (Atlético-MG) Mancuello (Flamengo) Marcelo Hermes (Grêmio) Magno Alves (Fluminense) Matheus Ferraz (Sport) Miller Bolaños (Grêmio) Osman (América-MG) Patric (Atlético-MG) Paulo André (Atlético-PR) Reinaldo (Ponte Preta) Renato (Santos) Rithely (Sport) Robinho (Cruzeiro) Rodriguinho (Corinthians) Rogério (São Paulo) Thiago Martins (Palmeiras) Tiago Costa (Santa Cruz) Tiaguinho (Chapecoense) Uendel (Corinthians) Valdivia (Internacional) Victor Rangel (América-MG) Vinícius Araújo (Sport) Wellington Paulista (Ponte Preta) Wendel (Ponte Preta) Zeca (Santos) 1 gol Alan Santos (Coritiba) Alecsandro (Palmeiras) Alex (Internacional) Anderson (Internacional) André (Corinthians) Amaral (Coritiba) Ariel (Internacional) Ayrton (Figueirense) Batista (Grêmio) Bobô (Grêmio) Borges (América-MG) Bressan (Grêmio) Bruno Alves (Figueirense) Bruno Silva (Botafogo) Bruno Rodrigo (Cruzeiro) Canales (Botafogo) Carlinhos (Coritiba) Carlos Cesar (Atlético-MG) Clayton (Atlético-MG) Cristaldo (Palmeiras) Danilo (Corinthians) David (Vitória) Deivid (Atlético-PR) Diogo Barbosa (Botafogo) Douglas (Fluminense) Douglas Coutinho (Cruzeiro) Douglas Grolli (Ponte Preta) Durval (Sport) Ederson (Flamengo) Edilson (Grêmio) Elias (Corinthians) Euller (Vitória) Everton Felipe (Sport) Ewandro (Atlético-PR) Fabrício Bruno (Cruzeiro) Fagner (Corinthians) Fernandes (Botafogo) Fernando Bob (Internacional) Fernando Gabriel (Santa Cruz) Fred (Grêmio) Ganso (São Paulo) Gervasio Núñez (Botafogo) Gilson (América-MG) Gum (Fluminense) Gustavo Henrique (Santos) Henrique Almeida (Grêmio) Iago (Coritiba) Jaílson (Grêmio) Jeferson (Ponte Preta) João Schmidt (São Paulo) Jorge Ortega (Coritiba) Juninho (Coritiba) Kelvin (São Paulo) Leandrinho (Botafogo) Leandro Domingues (Vitória) Lelê (Santa Cruz) Léo Príncipe (Corinthians) Lourency (Chapecoense) Luan (Atlético-MG) Lucas Barrios (Palmeiras) Lucas Fernandes (São Paulo) Lucas Lima (Santos) Lucas Pratto (Atlético-MG) Luciano (Corinthians) Luís Ruiz (Sport) Luiz Felipe (Santos) Lyanco (São Paulo) Maicon (São Paulo) Maranhão (Fluminense) Marcelo (Vitória) Marcelo Cirino (Flamengo) Marcelo Oliveira (Grêmio) Marcílio (Santa Cruz) Mark Gonzáles (Sport) Marquinho (Fluminense) Negueba (Coritiba) Nery Bareiro (Coritiba) Neto Berola (Coritiba) Nickson (Vitória) Nikão (Atlético-PR) Nirley (Figueirense) Otavio (Atlético-PR) Otero (Atlético-MG) Paulinho (Santos) Pedro Rocha (Grêmio) Pisano (Cruzeiro) Pisano (Santa Cruz) Rafael Bastos (América-MG) Rafael Carioca (Atlético-MG) Rafael Marques (Coritiba) Rafael Marques (Palmeiras) Rafinha (Cruzeiro) Raphael Veiga (Coritiba) Renato Chaves (Fluminense) Réver (Flamengo) Rhayner (Ponte Preta) Riascos (Cruzeiro) Ribamar (Botafogo) Richarlison (Fluminense) Rildo (Corinthians) Rodney Wallace (Sport) Rodrigo Pimpão (Botafogo) Rogério (Sport) Ruy (Coritiba) Salgueiro (Botafogo) Sávio (América-MG) Serginho (Sport) Sérgio Manoel (Chapecoense) Silvinho (Chapecoense) Tiago (Atlético-MG Thiago Heleno (Atlético-PR) Thiago Santos (Palmeiras) Túlio de Melo (Sport) Victor Ferraz (Santos) Victor Ramos (Vitória) Vilson (Corinthians) Vinícius (Atlético-PR) Walace (Grêmio) Walisson Maia (Coritiba) Wellington (Fluminense) Wesley (São Paulo) William Farias (Vitória) Ytalo (São Paulo) Yuri (Santos) Zé Love (Vitória) Gols contra Yago, do Corinthians, para o Vitória Lucas, do Cruzeiro, para o Santos Kadu, da Ponte Preta, para o Corinthians Renê, do Sport, para o Internacional Tiago Costa, do Santa Cruz, para a Chapecoense Felipe Azevedo, da Ponte Preta, para o Flamengo Bruno Silva, do Botafogo, para o Santos Rodrigo Caio, do São Paulo, para o Flamengo Victor Ramos, do Vitória, para o Grêmio Willian Arão, do Flamengo, para o Fluminense Juninho, do Coritiba, para o Vitória Thiago Martins, do Palmeiras, para o Vitória Alison, do América-MG, para a Chapecoense