Cerimônia de encerramento da Paraolimpíada aposta na música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os diretores da cerimônia de encerramento dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016 mudaram o perfil da festa em relação à cerimônia de abertura. O Maracanã recebeu uma festa mais musical e menos cênica neste domingo (18). O número de músicos participantes foi extenso. Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Andreas Kisser, Nação Zumbi, Ivete Sangalo, Armandinho, entre outros. A festa teve início com um número de percussão com músicos com deficiência auditiva. As informações são da Agência Brasil. Nas cerimônias anteriores dos Jogos Rio 2016 o centro do campo era ocupado por uma superfície branca, onde eram projetadas várias imagens que compunham o espetáculo cênico. Desta vez, o campo foi todo ocupado por cadeiras para os atletas das delegações e espaços para que os cadeirantes possam assistir à cerimônia, concentrada em um enorme palco, no canto do campo. A cerimônia -com ares de festival de música- recebeu o guitarrista Andreas Kisser, Armandinho e Johnatha Bastos. Os três fizeram uma série de performances misturando heavy metal e frevo. Johnatha chama atenção por ser um exímio guitarrista, tocando sua guitarra com os pés, uma vez que nasceu sem os braços. Foi um dos atos de abertura da festa.