SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atriz que interpretou a filha mais velha da família Trapp no clássico "A Noviça Rebelde", Charmian Carr morreu neste sábado (18), aos 73, em Los Angeles. Ela sofria de um caso raro de demência. Mesmo com uma carreira curta no cinema -Carr só fez o clássico de Rogers & Hammerstein-, a atriz entrou para a história por seu número musical no filme, em que cantava "Sixteen Going On Seventeen". Mais tarde, ela atuou com Anthony Perkins na série musical "Evening Primrose", criada por Stephen Sondheim para a televisão. Carr depois se tornou uma designer de interiores no sul da Califórnia, tendo entre seus clientes celebridades como Michael Jackson e o roteirista de "A Noviça Rebelde", Ernest Lehman. Filha de uma atriz e de um músico, ela nasceu em Chicago, em 1942. Ela deixa dois filhos e quatro netos.