Sem indicações, crianças de 'Stranger Things' entregam sanduíches no Emmy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das séries mais comentadas no ano, "Stranger Things" ficou de fora dos finalistas do Emmy, que acontece nesta noite (18). Não daria tempo: a produção foi lançada no verão americano, e era inelegível. O elenco infantil, porém, protagonizou um dos melhores momentos da cerimônia até agora. Convocados pelo apresentador Jimmy Kimmel, Millie Bobby Brown (a Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin) e Caleb McLaughlin (Lucas) distribuíram sanduíches de geleia e manteiga de amendoim à plateia de celebridades. Kevin Spacey, indicado por Frank Underwood de "House of Cards", deu uma mordida.