Guitarrista quebra protocolo ao mostrar 'Fora Temer' no encerramento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O guitarrista do Nação Zumbi, Lúcio Maia, quebrou o protocolo durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro. Neste domingo (18), no Maracanã, o músico aproveitou um momento da apresentação quando foi focado pelas câmeras para virar a parte de trás de seu instrumento e exibir claramente um "Fora Temer". Nação Zumbi subiu ao palco para celebrar a biodiversidade do país. Entre as músicas cantadas pelo grupo estavam "Maracatu Atômico", escrita por Nelson Jacobina e Jorge Mautner, "Quando a maré encher", música de Fábio Trummer, Berna Vieira e Rogerman, e "Praieira", de Chico Science. Durante a "Praieira", música que fechou a apresentação do grupo, Lúcio aproveitou o momento para deixar seu protesto. A imagem no telão do Maracanã durou aproximadamente um segundo, tempo insuficiente de causar algum tipo de reação do público presente nas arquibancadas. A atitude da banda Nação Zumbi não foi um caso isolado. O grupo tem um histórico de ligação com o PT e apoiou Lula e Dilma nas últimas eleições.