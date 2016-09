(foto: GShow)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao "Fantástico", a atriz Camila Pitanga deu detalhes do momento em que viu Domingos Montagner, com quem contracenava na novela "Velho Chico", afogar no rio São Francisco na última quinta, acidente que levou à morte do ator. "Não sou heroína, nada disso", contou Pitanga à repórter Sônia Bridi. "Peguei no antebraço dele e falava 'calma, está tudo bem'. E ele não vinha. 'Domingos, aqui está tranquilo, vem.' Ele não saía do lugar. Ele aparentava estar paralisado, então eu voltei, peguei no braço dele e fui puxando. Ele dizia 'não estou conseguindo'. Então falei boia. Ele estava nervoso, respirando errado. E comecei a gritar socorro, pedindo socorro. Eu comecei a gritar pedindo socorro. Quando ele subiu, aí eu entendi o problema." Ela também disse se lembrar da expressão no rosto de Montagner quando o viu ser levado pela correnteza. "E eu vi o último olhar dele. Ele não estava desesperado. Ele não queria ir, tinha muita tristeza. Ele estava cheio de vida, cheio de projetos, amado por uma família linda, que eu tive a oportunidade de conhecer. É muito duro você ser testemunha disso." Pitanga disse ainda que sentiu que o ator salvou a sua vida. "Em nenhum momento ele me pegou, ele me agarrou. Ele me salvou. Estava tentando me segurar. Ele sabia o que estava acontecendo e ele me deu a oportunidade de viver. Ele me deu essa chance."