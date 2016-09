Bomba em mochila explode próximo a estação de trem em Nova Jersey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um artefato explosivo deixado próximo a uma estação de trem em Elizabeth (Nova Jersey), nos Estados Unidos, explodiu na madrugada desta segunda-feira (19) quando um robô do esquadrão antibomba cortou um fio do mecanismo, uma de até cinco possíveis bombas no local. Ninguém ficou ferido na explosão, que ocorreu após uma série de ataques nos Estados Unidos durante o fim de semana, incluindo um ataque a bomba na noite de sábado (17) que feriu 29 pessoas em Manhattan. O artefato em Elizabeth foi deixado em uma mochila, colocada dentro de uma lata de lixo próxima a uma estação de trem e um bar, afirmou o prefeito Christian Bollwage a repórteres. Até cinco possíveis artefatos explosivos foram encontrados na mochila após ela ser esvaziada, disse Bollwage. Após o isolamento da área, o esquadrão antibomba usou um robô para cortar um fio e tentar desarmar o artefato, mas isso causou uma explosão, disse o prefeito. "Imagino que se todos os cinco tivessem explodido ao mesmo tempo, a perda de vidas seria enorme", disse Bollwage. O prefeito afirmou que ainda não está claro se o alvo era Elizabeth, cidade com cerca de 130 mil habitantes, a menos de 24 km de Manhattan, ou se a mochila com os explosivos foi descartada para despistar investigadores.