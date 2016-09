A lista completa de vencedores

Ator coadjuvante em série de comédia Louie Anderson ("Baskets") Roteiro em série de comédia Aziz Ansari e Alan Yang ("Master of None") Atriz coadjuvante em série de comédia Kate McKinnon ("Saturday Night Live") Ator convidado em série de comédia Peter Scolari ("Girls") Atriz convidada em série de comédia Tina Fey e Amy Poehler ("Saturday Night Live") Diretor em série de comédia Jill Soloway ("Transparent") Atriz em série de comédia Julia Louis-Dreyfus ("Veep") Ator em série de comédia Jeffrey Tambor ("Transparent") Reality show "The Voice" Roteiro em minissérie ou telefilme "American Crime Story: O Povo Contra O.J. Simpson" Atriz coadjuvante em minissérie ou telefilme Regina King ("American Crime") Direção em minissérie ou telefilme Susanne Bier ("The Night Manager") Ator coadjuvante em minissérie ou telefilme Sterling K. Brown ("American Crime Story: O Povo Contra O.J. Simpson") Atriz em minissérie ou telefilme Sarah Paulson ("American Crime Stroy: O Povo Contra O.J. Simpson") Ator em minissérie ou telefilme Courtney B. Vance (""American Crime Stroy: O Povo Contra O.J. Simpson") Melhor telefilme "Sherlock" Melhor minissérie "American Crime Stroy: O Povo Contra O.J. Simpson" Roteiro de programa de variedades "Patton Oswalt: Talking For Clapping" Talk Show "Last Week Tonight with John Oliver" Direção em especial de variedades "Grease: Live" Programa de esquetes "Key & Peele" Roteiro em série dramática "Game of Thrones" Atriz coadjuvante em série dramática Maggie Smith ("Downton Abbey") Direção em série dramática "Game of Thrones" Ator coadjuvante em série dramática Ben Mendelsohn ("Bloodline") Ator dramático Rami Malek ("Mr. Robot") Atriz dramática Tatiana Maslany ("Orphan Black") Série de comédia "Veep" (HBO) Série dramática "Game of Thrones"