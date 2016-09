Linha 4 do Metrô do Rio é liberada ao público e funcionará das 6h às 21h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o término da Paraolimpíada, a linha 4 do Metrô do Rio Janeiro, que liga Ipanema à Barra da Tijuca, teve o seu funcionamento liberado nesta segunda-feira (19) para toda a população. Os trens vão funcionar das 6h às 21h, de segunda a segunda a sexta-feira. Segundo a concessionária MetrôRio, que administra o serviço, o funcionamento seria das 11h às 15h, mas, após o sucesso da operação olímpica e dos trabalhos realizados até a abertura da Paraolimpíada, foi possível ampliar o atendimento ao público. A operação plena da linha 4, das 5h à meia-noite, acontecerá somente no final de 2016. As linhas 1 e 2 funcionam de segunda-feira a sábado, das 5h à meia-noite. E, aos domingos, das 7h às 23h. Para acessar a linha, o usuário terá a opção de usar os cartões do MetrôRio, RioCard e comprar a passagem na própria estação. De acordo com a MetrôRio, os trens da linha 4 circularão de forma independente da linha 1 nesse período inicial de operação. Com isso, é necessário que os usuários façam transferência entre as linhas até as 21h em General Osório -o usuário não precisará pagar outra passagem na troca entre as linhas. A linha 4 do Metrô do Rio foi inaugurada para os Jogos com apenas cinco estações: Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz. A sexta, a da Gávea, deve ser concluída até 2018. As estimativas são que a viagem da Barra a Ipanema seja feita em 13 minutos e da Barra ao Centro em 34 minutos. De acordo com a concessionária, a cidade terá menos 2.000 carros nas ruas em horários de pico com o funcionamento da nova linha. Obra mais cara da Olimpíada, a construção de 16 quilômetros de trilhos e as cinco estações entre Ipanema e Barra da Tijuca custou R$ 9,7 bilhões e quase não ficou pronta a tempo. Durante a Olimpíada a linha 4 foi exclusiva para torcedores com ingresso e RioCard Jogos Rio 2016, além de pessoal credenciado, das 6h à 1h. Em comum, as cinco estações repetem um padrão de estruturas metálicas, visual moderno e grandes espaços abertos. Também exibem grandes painéis. Na do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, por exemplo, quatro deles retratam animais.