Câmara vota uso do recuo de comércios para estacionamento

Vedados pela lei municipal 11.095/2004, o Código de Posturas de Curitiba, o estacionamento e a circulação de veículos na faixa de recuo obrigatório poderão ser liberados. O projeto que pode flexibilizar esse uso estará na pauta na Câmara dos Vereadores desta terça-feira,20, para primeira votação. A autorização só valeria para imóveis destinados ao comércio e à prestação de serviços, localizados em zonas residenciais.

A matéria acrescenta que o uso do recuo deverá respeitar a taxa de permeabilidade mínima do lote, estabelecida pela Lei de Zoneamento e Uso do Solo. Ao alterar o artigo 116 do Código de Posturas, a proposição destaca que segue a proibição ao estacionamento no passeio (calçada).

O projeto também modifica o artigo 314 da legislação vigente, que institui multa de R$ 400 tanto pelo uso do passeio quanto do recuo para o estacionamento e a circulação de veículos. Nesse caso, a penalidade só seria aplicada para infração cometida em calçada ou se a utilização do recuo não tiver sido autorizada – procedimento que caberia a regulamentação pelo Poder Poder Executivo. Se aprovada nos dois turnos de votação e sancionada, a norma começará a valer 60 dias após a publicação no Diário Oficial do Município.

A proposta vai a plenário após o protocolo, no último dia 6, de requerimento para solicitar sua inclusão na pauta. O pedido foi baseado no artigo 125 do Regimento Interno, segundo o qual “desde que os projetos estejam devidamente instruídos com pareceres das comissões competentes, serão mandados à publicação e incluídos na ordem do dia no prazo de 30 dias úteis”.

Além dos segundos turnos dos projetos aprovados na véspera, a pauta desta terça traz dois projetos. Um indica o nome de Eduardo Posfaldo para denominar um logradouro público, enquanto o outro declara de utilidade pública municipal a Associação Turomm de Assistência Social, a Asturomm. Na quarta-feira,21, estão previstas segundas votações.