Polícia procura suspeito de 28 anos por ataque a bomba em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Nova York divulgou nesta segunda-feira (19) a foto do suspeito do ataque a bomba em Manhattan que deixou 29 feridos no sábado (17). Ahmad Khan Rahami tem 28 anos e é cidadão afegão naturalizado americano. Segundo a polícia, ele residia em Nova Jersey. "Eu quero deixar bem claro que este indivíduo pode estar armado e é perigoso", afirmou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio. "Qualquer um que o ver deve ligar para o 911 imediatamente." O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou nesta segunda que o ataque em Manhattan pode ter sido um ato terrorista com ligação internacional. No domingo (18), Cuomo havia dito não haver provas de que grupos internacionais estejam por trás do atentado. No sábado à noite, uma bomba caseira colocada em uma lixeira deixou 29 feridos na rua 23, entre as 6ª e 7ª avenidas, em Chelsea, bairro conhecido por galerias de arte e bares LGBT. Todas as vítimas já deixaram o hospital.