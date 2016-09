Economistas projetam queda de 3,15% do PIB e inflação de 7,34%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A economia deve ter retração de 3,15% neste ano, enquanto a inflação poderá chegar a 7,34%, segundo projeções do boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (19). A pesquisa semanal do Banco Central com economistas e instituições financeiras mostra queda menor do PIB (Produto Interno Bruto) em 2016 -na semana passada, a retração prevista era de 3,18%. Para 2017, a expectativa de crescimento passou de 1,30% para 1,36%, enquanto em 2018 a projeção é de alta de 2,06%. O otimismo com a economia ocorre após o governo ter revelado, na semana passada, plano de concessões e privatizações para 2017 e 2018. Os bancos públicos terão pelo menos R$ 30 bilhões para a primeira etapa da nova rodada de licitações do governo federal e, a partir de agora, os projetos só terão financiamentos de longo prazo. PREÇOS Já a expectativa para a inflação caiu de 7,36% na semana passada para 7,34% neste boletim. Para 2017, a projeção foi mantida em 5,12%, dentro da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) -4,5% com 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em 2018, a previsão é que o índice oficial de preços recue para 4,5%. A projeção para o dólar no final deste ano subiu de R$ 3,25 para R$ 3,30, enquanto em 2018 se manteve em R$ 3,45. Já a perspectiva para a taxa básica de juros (Selic) permaneceu em 13,75% em 2016 e em 11% no final do próximo ano.