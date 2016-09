(foto: Divulgação)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Paraná realizará, no dia 19 de setembro, a partir das 13h30, no Salão de Atos do Parque Barigui, em Curitiba, o II Encontro de Categorias de Base de Futebol. O evento, resultado de uma parceria do MPT-PR com a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), Federação Paranaense de Futebol, Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Secretaria do Esporte e do Turismo do Estado do Paraná e com os clubes profissionais de Curitiba, tem como objetivo discutir e esclarecer questões relacionadas à formação de jovens atletas, relação dos jovens com agentes e clubes e os direitos fundamentais da infância e adolescência.

O encontro contará com a participação de 300 jovens integrantes das categorias de base do Clube Atlético Paranaense, Coritiba Football Club, Paraná Clube, entre outros clubes paranaenses, e ofertará 100 vagas para o público externo. Os participantes do evento poderão acompanhar apresentações e palestras ministradas por atletas e ex-atletas, dirigentes dos clubes, profissionais que atuam nas categorias de base e representantes do Ministério Público do Trabalho e demais instituições organizadoras do evento.

Inscrições - Poderão inscrever-se jovens a partir de 14 anos que tenham interesse em conhecer melhor o processo de profissionalização desportiva dos integrantes das categorias de base de futebol. Os interessados em participar do evento deverão enviar e-mail para prt09.cerimonial@mpt.mp.br com as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, documento de identidade e instituição de ensino em que está matriculado.

Confira a programação completa do evento:

II Encontro de categorias de base de futebol

Dia 19 de setembro de 2016, das 13h15 às 17h

Local: Salão de Atos do Parque Barigui

13h15 - Abertura

Procurador-Chefe do MPT

Representantes dos Clubes e Entidades o organizadores do evento

13h30 - Entrevista com Paulo André (Zagueiro com experiência em vários clubes do Brasil e do exterior, líder do movimento Bom Senso, autor de “O jogo da Minha Vida – Histórias e reflexões de um Atleta)”. Acadêmico de Administração pela PUC de Minas Gerais)

Mediador: Jornalista – Marcelo Fachinelo (Rádio Transamérica)

14h15 - Perguntas

14h30 – Painel “Para ser um campeão – driblando os desafios da vida de atleta”

(bate papo com os técnicos das categorias de base dos principais clubes do Paraná)

Marcelo Vilhena – doutorando em Ciências do Esporte, professor da Licença B do Curso de Treinadores de Futebol da CBF e coordenador das categorias de formação do Clube Atlético Paranaense

André Leite – graduado em Educação Física, coordenador da base do Coritiba Footbal Clube

Marcos Matias – graduado em educação física, especialista em treinamento esportivo, coordenador da base do Paraná Clube

Mediador: representante da Federação Paranaense de Futebol

15h - Perguntas e debates

15h30 - Palestra “Formação profissional desportiva e direitos fundamentais da infância e da adolescência”

Rafael Dias Marques – Procurador do Trabalho - Coordenador Nacional da Coordinfância

16h - Perguntas

16h30 - Encerramento – Lanche

17h – Fim das atividades