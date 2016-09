Vocal Brasileirão apresenta show 'Brasil Gongá'

(foto: Cido Marques/Divulgação Assessoria FCC)

Doze vozes, música popular afro-brasileira e uma percussão marcante é o que apresenta o Vocal Brasileirão nos shows que acontecem sexta-feira e sábado (dias 23 e 24), às 20h e no domingo (25), às 19h, no Teatro do Paiol. Intitulado ‘Brasil Gongá’, o espetáculo conta com ritmos musicais de diversas regiões brasileiras, como jongo, maracatu, congada, afoxé e samba-de-roda, sob a direção artística e regência do maestro Vicente Ribeiro. Os ingressos são R$30 e meia entrada R$15.

O repertório, que revisita canções de Baden Powell, Claudio Jorge, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Nei Lopes, Paulo César Pinheiro, Rafael Altério, Roque Ferreira, Sérgio Santos, Vinícius de Moraes e Wilson Moreira, percorre a cultura, a religiosidade e as lutas do negro no Brasil, compondo um pequeno mosaico que traduz a importância vital da influência africana em nossa música.

Foram selecionadas composições da MPB que representam a influência da musicalidade e cultura africana no Brasil, explica o maestro Vicente Ribeiro. “Embora a técnica seja um aspecto importante no trabalho de um grupo vocal, acima de tudo está a emoção. O espetáculo é centrado na voz e percussão, e seu repertório contempla a cultura e religiosidade afro-brasileira, bem como a história do negro no Brasil, uma história de opressão e resistência”, conclui Vicente.



Direção Artística

Compositor e arranjador carioca, é bacharel em Música Popular pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP-PR) e mestre em Música pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Desde 1983 desenvolve trabalho intenso como arranjador vocal, com arranjos executados por diversos grupos brasileiros. Desde 2006 é regente e diretor artístico do Vocal Brasileirão. Paralelamente, atua no ensino de música: de 2004 a 2011 foi coordenador pedagógico do Conservatório de MPB de Curitiba e atualmente é professor de Harmonia e Arranjo na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).

É doutorando em música pela UNICAMP e atuou como professor em instituições como a PUC – PR e Conservatório de MPB de Curitiba. Ministrou aulas também no festival de Música de Itajaí e na Oficina de Música de Curitiba.



O grupo

O Vocal Brasileirão foi idealizado e criado em 1995 pelo maestro e arranjador Marcos Leite (1953-2002), responsável pela direção artística do grupo até 2001. De 2002 a 2005, o grupo foi dirigido por Reginaldo Nascimento, e desde 2006 conta com a direção de Vicente Ribeiro. Todos os cantores do Vocal Brasileirão são solistas, o que possibilita que o público aprecie não somente o resultado do conjunto de vozes, mas também os timbres particulares de cada um de seus integrantes.

O grupo recebeu por três vezes consecutivas (1997, 1998, 1999), e ainda em 2002, o prêmio Saul Trumpet de melhor grupo vocal do Paraná.

Dentre as dezenas de espetáculos realizados, cabe destacar Coisas Nossas (1995), Como uma Onda (1997), Splish Splash (2000), Dois Corações (2004), Duetos (2010), Bastidores (2011) , Eu Canto Samba (2012), Estandartes do Contestado (2013) e Brasileirão 20 anos (2015). A partir de 2006, sob a direção de Vicente Ribeiro, o Brasileirão passa a dedicar-se também à montagem de shows com convidados nacionais, dividindo o palco com Quarteto em Cy (2006, 2007 e 2012), Boca Livre (2007), Joyce Moreno (2010, 2012), Sá & Guarabira (2011 e 2015) e Ivan Lins (2014).

Em 1996, o grupo participou, ao lado do Coral Brasileirinho, do álbum Brasileirinho & Brasileirão, interpretando sete canções arranjadas por Marcos Leite. Em 2008, gravou seu primeiro álbum solo, Invisível Cordão – Brasileirão canta Chico e Edu, dedicado à obra de Chico Buarque e Edu Lobo, com arranjos de Vicente Ribeiro e Reginaldo Nascimento. Atualmente, o grupo aguarda o lançamento do álbum O Contestado, com canções de Romário Borelli arranjadas por Vicente Ribeiro.

Serviço:

Vocal Brasileirão apresenta 'Brasil Gongá'

Datas e horários: dias 23 e 24 às 20h / dia 25 às 20h

Local: Teatro do Paiol

Praca Guido Viaro, s/nº – Prado Velho

Ingressos: R$30 e meia entrada R$15

Alô Ingressos: http://bit.ly/vendabrasileirao