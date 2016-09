Sitio Cercado terá mais uma linha de ônibus a partir de quarta-feira

(foto: SMCS)

Uma nova linha de ônibus entrará em operação na próxima quarta-feira (21) em Curitiba, ampliando a oferta de transporte coletivo na região do Sítio Cercado. O ônibus Sambaqui (linha 552), que até então operava como reforço apenas nos horários de pico, será um alimentador para ligar a região do conjunto habitacional Novo Horizonte ao Terminal Sitio Cercado.

Com uma frequência de 14 minutos, no horário de pico, a linha atende a reivindicação feita por moradores dos conjuntos Sambaqui e Novo Horizonte. Atualmente, para chegar até o Terminal, a opção é o ônibus Osternack/Sitio Cercado, em um trajeto bem maior que passa pelos conjuntos Parque Residencial Iguaçu I, II e III.

Na prática, além de ser uma nova opção para os cerca de 2 mil passageiros do Osternack/Sitio Cercado, a linha Sambaqui vai encurtar o trajeto para os cerca de 500 passageiros que se deslocam para a região do Novo Horizonte. Enquanto o Osternback/Sitio Cercado continuará a fazer o mesmo trajeto, passando pelo Novo Horizonte e Parque Residencial Iguaçu, o Sambaqui seguirá, a partir da Rua Eduardo Pinto da Rocha, direto para o Novo Horizonte.

O novo ônibus vai funcionar das 5h15 às 20h, O trajeto completo continuará sendo atendido também pelo Osternack/Sitio Cercado. Como ocorre em todo o sistema, a linha será monitorada para adequações que venham a ser necessárias.

A implantação do alimentador Sambaqui é mais uma medida de melhoria no atendimento do transporte coletivo na região. No início de outubro de 2013, a linha Osternack/Sitio Cercado foi ampliada para atender ao Residencial Iguaçu, o que exigiu a abertura de uma rua na lateral ao conjunto que tem 1.328 apartamentos e 83 casas.

Em agosto de 2014, também para atender pedido dos moradores, a linha foi ampliada para passar por dentro do conjunto, no sentido terminal. E, desde o mês passado, os moradores contam com ônibus passando por dentro do Parque Residencial Iguaçu, também no sentido bairro.

Outra importante melhoria para quem utiliza o transporte coletivo da região foi a ampliação, em 2013, da estação Osternack, ponto final do ligeirinho Bairro Novo que atende, por dia, em torno de 15,5 mil passageiros. A estação passou de dez para 40 metros quadrados de área e ganhou tubos geminados que ampliaram o espaço de circulação interna e na área de desembarque, fora do tubo, para quem não vai esperar outro ônibus. Ainda em 2013, em outubro, foi instalada uma manta térmica para maior conforto interno nos dias mais quentes.