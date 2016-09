Dorival prevê vantagem do Vasco contra o Santos na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz no último domingo (18), o Santos já se prepara para uma importante missão. Na quarta-feira (21), a equipe do litoral paulista enfrenta o Vasco por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E para o técnico Dorival Júnior, sua equipe já entra em desvantagem porque terá menos tempo de recuperação. "Não podemos abrir mão em nenhum momento da Copa do Brasil. Nós, no domingo, fizemos uma partida muito complicada contra o Santa Cruz. Com certeza teremos problemas contra o Vasco lá. Eles vão estar mais descansados", disse o comandante santista em entrevista coletiva. O Vasco jogou pela Série B do Campeonato Brasileiro na última sexta-feira (16), ou seja, tem dois dias a mais de descanso do que o Santos, que entrou em campo na noite de domingo. A partida contra o Santa Cruz ainda acabou durando mais do que o usual, porque o estádio do Pacaembu sofreu duas quedas de energia. O jogo iniciou às 18h30 (de Brasília) e terminou 20h56, quando deveria ter encerrado em torno de 20h20. Mesmo assim, o técnico Dorival Júnior pretende escalar a equipe titular contra o Vasco. Segundo ele, a Copa do Brasil é tão importante quanto o Campeonato Brasileiro e o time não irá priorizar uma das competições. "Não vou poupar ninguém, a não ser que tenhamos um problema médico", falou o treinador. O confronto contra a equipe carioca é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Santos venceu por 3 a 1 na Vila Belmiro, no dia 24 de agosto. No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a quarta colocação com 45 pontos, quatro a mais que o quinto colocado Corinthians. Na próxima rodada, o time da Vila Belmiro visita o Sport no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.