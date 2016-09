Rússia diz que trégua na Síria não tem sentido após violações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cessar-fogo na Síria estabelecido em um acordo com os Estados Unidos "não tem sentido" após as repetidas violações por parte dos rebeldes, afirmou nesta segunda-feira (19) o general do Exército russo Serguei Rudskoi. "Considerando que as condições do cessar-fogo não estão sendo respeitadas pelos rebeldes, consideramos que não faz sentido para as forças do governo russo respeitá-lo de forma unilateral", disse Rudskoi. À beira de um colapso, a trégua foi violada diversas vezes nos últimos dias. O cenário piorou no sábado (17), quando ataques aéreos da coalizão liderada pelos EUA mataram ao menos 62 soldados do regime sírio. O ditador sírio, Bashar al Assad, classificou a ação como "flagrante agressão". Para ele, o incidente mostrou um "crescente apoio dos países opositores da Síria aos terroristas". Assad afirmou ainda que os EUA, potências europeias e regimes sunitas como o da Arábia Saudita, que integram a coalizão internacional, "fazem tudo ao seu alcance" para manter a guerra civil. Os EUA expressaram pesar após o ataque aéreo, que aumentou a tensão entre Washington e Moscou, a principal aliada de Assad. Em nota, o Departamento de Defesa americano disse ter interrompido o bombardeio ao que acreditava ser um reduto da facção terrorista Estado Islâmico após ser avisado pela Rússia de que atingira forças de Assad. AJUDA RETIDA Continuam retidos na Turquia os dois comboios de 20 caminhões com ajuda humanitária destinada à cidade de Aleppo, no norte da Síria. Com provisões suficientes para alimentar 185 mil pessoas, os veículos estão parados na Turquia, disse nesta segunda um porta-voz da ONU. A ajuda humanitária está parada na fronteira há cerca de uma semana.