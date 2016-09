Pesquisa garante economia anual de R$ 1.400 em supermercados de Curitiba

O consumidor que souber pesquisar pode economizar até R$ 1.454,84 no ano em Curitiba, apontou o 12º levantamento anual de preços dos supermercados brasileiros realizado pela Proteste Associação de Consumidores.

Essa economia ocorrerá se optar por comprar os produtos da Cesta 1, (a mais completa da pesquisa com 104 itens de marcas líderes) , no Makro da Av. Pres. Wenceslau Brás, 1046, ao invés do Mini Preço da Rua Filipinas, 690.

Brasília foi a vilã de preços médios entre as 23 cidades pesquisadas. A variação de preços em um ano para a mesma cesta de produtos atingiu 22%. A compra de supermercado no Distrito Federal para quem não abre mão de produtos de marca sai 29% mais cara que no Pará, onde foi encontrado o menor preço médio para a cesta de 104 itens.

Em média, o consumidor do Distrito Federal desembolsou R$ 550,64 na compra dos 104 produtos da cesta composta de produtos de marcas líderes. E em Belém o consumidor precisou de R$ 429,25 para adquirir os mesmos produtos. Em Curitiba o consumidor desembolsou R$ 483,54 com esta cesta pesquisada pela Proteste.

Foram pesquisados 1.388 estabelecimentos, de 23 cidades brasileiras em 16 estados, além do Distrito Federal. O Ceará foi o Estado com menor variação dos preços em relação ao ano passado, entre os pesquisados (7%). Em Curitiba a cesta ficou 11% mais cara em um ano.

Para escolher o lugar que ofereça melhores preços, conforme o perfil de consumo há um simulador disponível no site PROTESTE http://www.proteste.org.br/suas-contas/supermercado/simulador/guia-de-supermercado# Ele ajuda a pesquisar os custos da cesta em vários estabelecimentos antes de sair para a compra.

Pesquisar antes de fazer a compra do mês é fundamental. A variação de preços de uma cidade, dependendo do ponto de venda, pode ser muito grande, até em supermercados de uma mesma rede. Por isso, às vezes vale a pena atravessar a Rua e conferir o preço em outro local antes de fazer as compras. No caso de Curitiba, por exemplo, foi constatado que a compra saí 4% mais barata se adquirida no Super Muffato da Av. Marechal Floriano Peixoto, 6400, ao invés do Carrefour situado na mesma avenida, no 3031.

As diferenças de preços para os mesmos produtos são grandes. Em Curitiba foi constatada diferença de 126% para o hambúrguer bovino Perdigão, de 672g. Foi encontrado por R$ 6,98 em um local, e por R$ 15,79 em outro mercado.

Foi encontrada diferença de preços de 104 % para o pote de 500g de margarina cremosa com sal da Qualy. Saía por R$ 2,99, num supermercado e custava R$ 6,09 em outro local.

Na comparação entre as lojas mais baratas para a Cesta 1, com produtos de marcas líderes, das 23 cidades pesquisadas, constatou-se as melhores ofertas de preços em:

• Belém – Atacadão da BR Rod. Augusto Montenegro, s/n, km 11;

• Belo Horizonte – Makro, da Rodovia BR 262, nº 20.900;

• Brasília – Makro, loja situada no SAI Trecho 7;

• Campinas – Makro, loja da Rodovia Dom Pedro I, s/nº, no Km 139;

• Campo Grande – Atacadão, loja da Av. Costa e Silva,1525;

• Curitiba – Makro, loja da Avenida Presidente Wenceslau Brás, 1046;

• Florianópolis – Comper, loja situada na Rua Elesbão Pinto da Luz, 1183;

• Fortaleza – Makro, loja situada na Av. Alberto Craveiro, 507;

• Goiânia – Makro, loja situado na Av. Perimetral Norte, 3231;

• Guarulhos – Assaí, loja da Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, 1258;

• Jaboatão dos Guararapes – Todo Dia, Rua Silvino Macedo, 70;

• João Pessoa – Atacadão, Loja da R. Doutor Manoel Lopes de Carvalho s/nº

• Natal – Atacadão, Loja da Av. Doutor João Medeiros Filho, 778;

• Niterói – Assaí, loja da Rua Benjamin Constant, 263;

• Olinda – Tropical, loja da Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, 2746;

• Porto Alegre – Carrefour, loja da Rua Albion, 99;

• Recife – Todo Dia – Loja da Estrada dos Remédios, 162;

• Rio de Janeiro – Assaí, loja da Estrada de Jacarepaguá,7753

• Salvador – Atakarejo, loja da Av. Octávio Mangabeira, s/nº;

• São Luis – Mateus – Rua Carolina, s/nº;

• São Paulo – Assaí, loja da Av. Prof. Francisco Morato, 4367;

• Vila Velha – Atacadão, loja da Rod. Darly Santos, 4393;

• Vitória – Makro, loja da Rod. BR101;

Confira a economia em todos os Estados pesquisados