São Paulo busca acertar meio-campo em semana de mata-mata

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alternando boas e más atuações nas últimas semanas, o São Paulo volta suas atenções à Copa do Brasil e pretende trabalhar nos próximos dias não só taticamente, mas também psicologicamente para não amargar eliminação para o Juventude na quinta-feira (22). O técnico Ricardo Gomes ainda vê sua equipe abalada pela eliminação da Copa Libertadores, sofrida há mais de dois meses. "O ano foi irregular, mas pela Libertadores. O São Paulo tem esse peso na Libertadores", avalia, esperando que o time finalmente deixe a oscilação para trás se fortaleça mentalmente. A ideia é preservar a atitude que o time mostrou, por exemplo, no último domingo (18), na derrota para o Atlético-PR. "O espírito vai ser guardado. Desde a derrota para o Palmeiras o time vem brigando. Pelo espírito, fico confiante", pondera Ricardo Gomes, apostando que a postura "vai funcionar" no Alfredo Jaconi. Pelo bem do São Paulo, é bom que funcione perfeitamente. O time perdeu por 2 a 1 o jogo de ida e precisa vencer fazendo pelo menos dois gols na volta para ter chances de classificação na Copa do Brasil. Se a postura não for a melhor possível, tudo indica que será difícil tirar a classificação do Juventude em Caxias do Sul. No plano tático, a preocupação de Ricardo Gomes é o meio-campo. Contra o Atlético-PR a instabilidade do setor de criação custou caro. "Não funcionou muito bem. Começamos até bem o segundo tempo, durou uns dez, 15 minutos e depois perdemos o meio", avalia o treinador, admitindo ainda que a dependência de Cueva é alarmante. "Um pouco, sim (é dependente). Essa chegada do Thiago, do Wesley, do apoio para o Cueva... temos que melhorar bastante", diz o treinador. Ele terá três dias de treinos para resolver os problemas do São Paulo e, quem sabe, colocar em campo uma formação forte psicologicamente e de meio-campo estável contra o Juventude.