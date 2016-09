Positivo Informática e Lego Education assinam acordo de distribuição

(foto: Divulgação/Lego Assessoria)

A Positivo Informática Tecnologia Educacional, criada há mais de vinte anos para atender às escolas públicas e particulares com soluções que combinam a competência em educação do Grupo Positivo e a experiência em tecnologia da Positivo Informática, e a Lego Education, braço da gigante dinamarquesa que há mais de trinta anos, em conjunto com educadores, desempenha um papel decisivo na motivação e envolvimento dos alunos na aprendizagem, acabam de anunciar um acordo de distribuição.

Com a parceria, a Lego Education passa a contar com a experiência e conhecimento da Positivo Informática Tecnologia Educacional no mercado brasileiro de educação e, por outro lado, a Positivo completa seu portfólio de soluções de tecnologia educacional com produtos e recursos mundialmente consagrados e reconhecidos por proporcionar uma experiência prática de aprendizado por meio dos blocos Lego.

O acordo prevê a distribuição do portfólio completo da Lego Education e a formação dos professores. Entre os produtos que a partir de agora passam a ser oferecidos pela Positivo Informática Tecnologia Educacional estão as linhas de robótica para alunos do Ensino Fundamental - Lego Mindstorms Education EV3, Lego que combinam a criação física e digital e transformam a escola em um ambiente lúdico e conectado com as aspirações dos alunos do século 21.

Distribuição faz parte da história da Positivo Além de soluções próprias desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, como a plataforma de atividades e soluções Educacional e as premiadas mesas educacionais, a Positivo Informática Tecnologia Educacional tem histórico de sucesso em distribuição, como é o caso da parceria que teve com a Disney, abastecendo por vários anos o varejo brasileiro com a linha de CD-ROMs educativos e de entretenimento, e com a Promethean, para a distribuição de lousas interativas para escolas, entre outros.

“O Brasil tem cerca de duzentas mil escolas de educação básica. Queremos ampliar significativamente nossa presença nestas escolas, tanto particulares como redes de ensino públicas, e a Positivo será fundamental para atingirmos esse objetivo, pois reúne várias competências e conhecimento que nos direcionará a um futuro promissor para a educação no Brasil”, diz Roberta Baldivia, responsável pela Lego Education no Brasil. Segundo ela, além de ter a educação e a tecnologia em suas raízes e foco, a Positivo tem capacidade comercial, de importação e logística, formando um conjunto ideal para penetrar no mercado e atendê-lo com a sensibilidade que a educação merece, mas com a mesma agilidade e eficiência exigida por qualquer outro setor da economia.

Essa experiência no setor educacional brasileiro, reforça Elaine Guetter, vice-presidente de Tecnologia Educacional da Positivo Informática, é basicamente resultado de uma relação de absoluta parceria e compromisso com a escola. “Acompanhamos a vida escolar, inovamos junto com as escolas e procuramos ajudá-las a se apropriarem de soluções compatíveis com suas realidades e com o currículo e que podem fazer diferença na sala de aula, trazer benefícios e ganhos efetivos para o ensino”, diz Elaine.

A linha Mais Matemática, um dos lançamentos deste ano da Lego Education, por exemplo, já foi incorporada ao Pense Matemática, um programa multiplataforma, composto por dinâmicas de aula, atividades, recursos digitais e materiais concretos que complementam o currículo da escola e estimula o pensamento matemático mostrando como a matemática está presente no seu cotidiano e como ela é importante para a vida dos alunos”, explica a vice-presidente de Tecnologia Educacional da Positivo Informática.

Além da integração de soluções a favor do ensino, iniciativa de quem conhece muito bem o mercado educacional e as necessidades das escolas brasileiras, a Positivo também irá formar os educadores para explorarem todos os recursos dos kits de robótica e peças Lego Education em sala de aula e de forma multidisciplinar. Prática na formação de professores também não falta à Positivo, que há mais de vinte anos faz esse trabalho. “Nossos professores já estão afinados com a tecnologia e sabem da importância de inovar para estimular e cativar os alunos. Tenho certeza que irão se encantar com as propostas de atividades e soluções de ensino com base nos blocos LEGO, e com as diferentes formas de usá-los e adaptá-los ao currículo”, afirma a vice-presidente da Positivo Informática.

Roberta Baldívia, responsável pela Lego Education no Brasil, também está otimista. “Não temos apenas excelentes produtos. Temos um ecossistema de educação baseado nos blocos Lego e um novo parceiro que, com sua expertise, irá nos ajudar a popularizar ainda mais esse modelo de aprendizagem, tanto nas escolas particulares como na rede pública, com qualidade de ensino aos alunos e professores. Nosso objetivo é oferecer experiências de aprendizagem lúdica para crianças de todo o mundo para desenvolver a sua criatividade e as suas formas de pensar e a Positivo é um pilar essencial para atingirmos esta meta no Brasil”, diz Roberta.

A Positivo acredita que contribuirá para a Lego Education atingir essa meta e, para isso, conta também com a credibilidade conquistada pelo Grupo Positivo, reconhecido como uma das maiores e melhores instituições educacionais do país.