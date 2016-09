O músico catarinense radicado em Curitiba Silvio Biondo apresenta na próxima quarta-feira (21), no Teatro do Paiol, o show de lançamento do seu primeiro disco solo “Mandolino”. Silvio interpreta suas composições ao som do bandolim.

Formado no curso de Música da Pontifícia Universidade Católica (PUC), o músico nasceu em Chapecó (SC) e está radicado em Curitiba há seis anos. Apesar de só agora estar lançando o primeiro disco solo, ele tem uma carreira conhecida no cenário da música independente.

Com a banda Red Tomatoes, ficou diversas vezes no primeiro lugar com a canção mais baixada no site Trama Virtual, entre outras no top dez. Junte-se a isso, o destaque dado por Emanuel Moon, da Relespública, no site da MTV Brasil, e pelo festival Curitiba Calling, no Espaço Cultural 92°, o primeiro festival independente brasileiro transmitido ao vivo pela internet.

Agora, com segurança e maturidade, Silvio divulga seu disco solo. “Mandolino” foi gravado na Gramofone e realizado com o apoio do programa de apoio e incentivo à cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Para a produção musical e arranjos, Silvio convocou Glauco Solter músico que já acompanhava em diversos shows. Nesta apresentação estará acompanhado de seu quinteto: Andressa Pastori, Janaína Queiroz e Eron Barbosa (percussões), Marcelo Wengrat (percussões e cavaco) e Simone Mello (violão).

O repertório é todo de autoria do próprio Silvio. “Ele nasceu de um processo marcado pela liberdade criativa: deixo os ritmos me influenciarem e toco com pessoas que também deixam que eu os influencie. O resultado é um disco de ritmos brasileiros que se relaciona com todas as regiões do Brasil”, afirma.

Serviço:

“Mandolino”, show do músico Silvio Biondo

Local: Teatro do Paiol – Praça Guido Viaro, s/nº

Data e horário: 21 de setembro de 2016 (quarta-feira), às 20h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5