Cai 2,13% a quantidade de cheques devolvidos por falta de fundos

O número de cheques devolvidos (segunda devolução por falta de fundos) como proporção do total de cheques movimentados recuou para 2,13% em agosto de 2016. Com este resultado, o indicador ficou abaixo do registrado no mês passado (2,21%) e acima do percentual de agosto de 2015, de 2,07%.

Os cheques devolvidos aumentaram 5,6% na comparação mensal, enquanto os cheques movimentados cresceram 9,6%, o que levou à queda do percentual no período.

No acumulado do ano, o percentual de cheques devolvidos sobre movimentados atingiu 2,31% ante 2,15% registrado no mesmo período do ano anterior. Nessa mesma base de comparação, o percentual deste mês é o maior da série histórica.

No acumulado do ano, os cheques devolvidos recuaram 7,1%, enquanto os cheques movimentados diminuíram 13,7%. Separando os cheques devolvidos de pessoas físicas e jurídicas, na mesma base de comparação, observamos que a devolução foi 8,4% menor para as pessoas físicas e 4,1% inferior para as pessoas jurídicas.

Metodologia

O Indicador de Cheques Devolvidos da Boa Vista SCPC é a proporção de cheques devolvidos (2ª devolução por insuficiência de fundos) sobre o total de cheques movimentados, que é o total de cheques compensados somados aos devolvidos.

A série histórica deste indicador inicia em 2006 e está disponível em:

http://www.boavistaservicos.com.br/economia/cheques-devolvidos/

