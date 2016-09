Mulher é presa no Rio por participar de suposto abuso de criança

Policiais civis prenderam nesta segunda-feira, 19, mais uma suspeita de participar do estupro de uma criança de dois anos de idade, no Rio de Janeiro. Até agora, três pessoas já foram presas pela polícia, entre elas, o coronel reformado da Polícia Militar, Pedro Chavarry, que foi flagrado dentro do carro com a menina nua.

A mulher detida hoje, na favela Uga-Uga, em Ramos, na zona norte da cidade, foi a primeira a chegar na cena do crime e teria dito aos policiais que flagraram o crime, que o pai da vítima estava morto e a mãe, na cadeia. Segundo a Polícia Civil, a mulher teria dado informações falsas para ludibriar os policiais militares.

Contra ela, foi expedido um mandado de prisão temporária de 30 dias. Ela é irmã da suspeita de ter levado a criança até o coronel, que também está presa. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).