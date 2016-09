Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians em seu estádio

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Itaquerão possui uma representatividade assustadora para os rivais do clube de Parque São Jorge. A pressão, a força do torcedor e as vitórias desde a inauguração intimidam a todos. Quase todos. Justamente o Palmeiras, maior rival, sobra diante do adversário alvinegro na casa corintiana. A vitória por 2 a 0 do último sábado (17), que quebrou uma invencibilidade de 34 partidas dos corintianos em casa, foi a segunda da equipe alviverde em Itaquera. Nenhum time antes deste final semana vencera o Corinthians mais de uma vez na nova casa. Em maio do ano passado, pela mesma competição, o Palmeiras repetiu o mesmo placar, com gols de Rafael Marques e Zé Roberto, no último revés do Corinthians como mandante pela Série A antes deste último sábado –a invencibilidade alcançou 29 jogos. Ao todo, o Corinthians soma cinco derrotas em Itaquera. Além dos dois resultados negativos consecutivos para o arquirrival, Santos (Copa do Brasil-2015), Guaraní-PAR (Copa Libertadores-2015) e Figueirense (Campeonato Brasileiro-2014) também superaram o atual campeão brasileiro em seu estádio. O retrospecto positivo do Palmeiras não se resume apenas aos dois triunfos nos Campeonatos Brasileiros. Mesmo quando empatou, deixou o estádio sob festa. O empate por 2 a 2, ocorrido na semifinal do Paulista-2015, terminou com comemoração verde –nos pênaltis, vitória palmeirense e classificação para a decisão. A única vitória corintiana veio justamente no primeiro duelo entre os dois arquirrivais em Itaquera: 2 a 0, gols de Guerrero e Petros, que já não defendem mais a camisa alvinegra. Há a possibilidade de os dois clubes ainda se encontrarem na arena em 2016. Se ambos avançarem na Copa do Brasil, o sorteio da fase quartas de final poderá colocar mais um duelo entre os rivais na zona leste de São Paulo –o outro ocorreria, obviamente, no Allianz Parque. Caso contrário, o Corinthians aguardará até 2017 –provavelmente no Campeonato Paulista- para tentar equilibrar o confronto direto como mandante. Até lá, o Palmeiras poderá se vangloriar por ser o clube que mais castiga o arquirrival na nova casa.