George R. R. Martin não descarta possível prelúdio de 'Game of Thrones'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - George R. R. Martin tem o tempo disputado como autor de "As Crônicas de Gelo e Fogo" e co-produtor executivo da aclamada série da HBO "Game of Thrones". Ainda assim, ele vislumbra novos projetos: além de anunciar a adaptação televisiva de sua coleção de livros "Wild Cards" para um futuro próximo, o escritor norte-americano não descarta a possibilidade de lançar o prelúdio da história de disputa pelo trono. De acordo com a Vulture, Martin afirmou a colegas do elenco e produção da série ter "milhares de páginas de histórias falsas" que levaram aos acontecimentos da conhecida trama. "Há muito material lá e eu estou escrevendo mais", disse, adicionando que ainda não tem previsão para divulgar a introdução publicamente. "No momento ainda temos essa série para finalizar e eu ainda tenho dois livros para acabar, então é tudo especulação", lembrou nos bastidores do Emmy, neste domingo (18), ocasião que rendeu 38 troféus à série, consagrando-a como a grande recordista da história da premiação.