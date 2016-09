(foto: Joka Madruga/Divulgação)

A greve dos bancário que entra nesta segunda-feira, 19, na terceira semana de greve e sem perspectivas de quando será o fim. Segundo os dados do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região Metropolitana, no último balanço, 344 das 532 agências de Curitiba e região estavam fechadas. A paralisação também atingiu 10 centros administrativos. A entidade ainda estima que 13,9 mil trabalhadores tenham aderido à greve.

Na noite desta segunda-feira, 19, os bancários de Curitiba participam de uma assembleia no final da tarde. a. No entanto, a reunião é apenas para definir itens de organização do movimento. Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato, não há previsão de uma nova rodada de negociações com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Por isto, a greve segue por tempo indeterminado.

A paralisação teve início no dia 6 de setembro. A última proposta dos bancos foi de 7% de reajuste salarial e abono de R$ 3,3 mil, que não pode ser incorporado aos salários. A categoria rejeitou a proposição. Os bancários reivindicam reposição da inflação (9,62%) mais 5% de aumento real.