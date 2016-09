(foto: Divulgação)

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, no primeiro fim de semana de outubro, dias 1º e 2, o espetáculo A Família, do grupo Cria. O show, homônimo do premiado primeiro disco do conjunto, vem percorrendo o Brasil desde 2013 com sua proposta de homenagear as crianças, sempre mantendo a comunicação com toda a família. Cria é um grupo que valoriza a inteligência dos pequenos.

O grupo Cria interpreta canções inéditas do elogiado compositor Vinicius Castro, que também dirige o show. A Família apresenta também trechos de clássicos da literatura infantil, reunindo autores como Ruth Rocha, Cecília Meireles, Adriana Falcão e Ziraldo, num ambiente lúdico e envolvente.

Tendo em sua formação o violino, clarinete/clarone, vozes, violão, teclado/sanfona e percussão, o espetáculo é também uma forma descontraída de apresentar os instrumentos para as crianças. O grupo Cria é formado por Maíra Martins (voz), Christian Bizzotto (teclado), Ayran Nicodemo (violino), Fred Cavaliere (clarinete) e Mateus Xavier (percussão).

Serviço

Música Infantil: A Família – Grupo Cria

Local: CAIXA Cultural Curitiba - Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro – Curitiba (PR)

Data: 1 e 2 de outubro de 2016

Horário: sábado, às 15h e às 17h. Domingo, às 15h.

Ingressos: vendas a partir de 24 de setembro (sábado). R$ 10 e R$ 5 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 14h às 17h.)

Classificação etária: livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)