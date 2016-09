Rapaz é morto a tiros dentro do aeroporto de Porto Alegre

Um rapaz foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (19) dentro do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O crime ocorreu no Terminal 2, onde minutos depois desembarcou o novo treinador do Grêmio, Renato Portaluppi. Por esse motivo, o movimento no aeroporto era intenso no momento dos disparos.

Segundo testemunhas e funcionários do terminal, dois homens entraram no local e atiraram mais de dez vezes contra Marlon Roldão, que morreu na hora. A vítima estava com parentes e havia completado 18 anos hoje. Os autores dos disparos, então, fugiram em um carro. A execução do jovem provocou forte tumulto por vários minutos no aeroporto.