MP-PR promove capacitação para conselheiros tutelares

O Ministério Público do Paraná realiza nesta terça-feira, 20 de setembro, das 8 às 12 horas, no auditório da prefeitura de Cascavel (Rua Paraná, 5.000, Centro), o quinto módulo para capacitação de conselheiros tutelares, conselheiros de direitos e profissionais do Sistema Único de Assistência Social de Cascavel, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste.



O comportamento em abordagens de urgência e emergência será o tema do evento, com apresentação de Rodrigo Nicácio Santa Cruz, médico e diretor técnico do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), e de Andreia Piana, enfermeira técnica de Educação Permanente do Consamu.



Composto de sete encontros, realizados uma vez ao mês, o curso é organizado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Cascavel e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional (Ceaf), em parceria com as secretarias de Assistência Social dos três municípios. Voltada à atuação cotidiana, a iniciativa procura promover a capacitação focada no enfrentamento das dificuldades apontadas pelos próprios profissionais, em pesquisa realizada pelo MP-PR em Cascavel.