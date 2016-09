(foto: Divulgação)

O longa-metragem “Últimas Conversas” do diretor, roteirista e ator Eduardo Coutinho, abrirá as atividades do “Conversas sobre o Cinema Brasileiro”. O projeto será lançado na sexta-feira, 23, no Cine Guarani, em Curitiba. A apresentação será realizada às 19 horas e para participar é necessário inscrever-se, gratuitamente, pelo e-mail labcineducacao@gmail.com.

O projeto é uma realização do Laboratório de Cinema e Educação (LabEducine) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que está vinculado ao campus de Curitiba II e ao colegiado do curso de Cinema e Audiovisual. O objetivo é dar visibilidade a produções cinematográficas nacionais, possibilitar o debate entre o público sobre questões temáticas e técnica, bem como incentivar que professores utilizem filmes nacionais no trabalho em sala de aula.

Conforme lembra a coordenadora do projeto, professora Solange Stecz, a Lei 13.006/2014 prevê a obrigatoriedade da exibição de duas horas de filmes nacionais por mês como componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica das escolas da educação básica. Desta forma, acrescenta que os professores da educação básica são públicos que se pretende atingir. “Queremos mostrar que ao colocar o cinema brasileiro na escola abre-se a oportunidade para uma série de discussões e também instrumentalizar os professores para as linguagens da cultura nacional, em particular o cinema”, afirma.

O “Conversas sobre Cinema Brasileiro” vai exibir, no total, quatro filmes para o público. Os participantes que obtiverem 75% da frequência em todo o projeto receberá certificação da universidade.

Últimas Conversas

Este é o último filme dirigido por Coutinho. Lançado em 2015, após a morte do diretor, o longa-metragem é resultado de uma série de entrevistas com adolescentes cariocas, entre 16 e 18 anos, estudantes do Ensino Médio de escolas públicas do Rio de Janeiro em que falam sobre suas vidas e o que esperam do futuro.

LabEducine

O Laboratório de Cinema e Educação é um projeto de extensão que tem como base de sustentação dois grandes eixos: o debate sobre o lugar do cinema na escola a partir da obrigatoriedade de exibição em toda a rede básica do país e a demanda crescente para a produção audiovisual por professores, crianças e jovens.

Serviço

Lançamento - Conversas sobre o Cinema Brasileiro

Data: 23 de setembro

Horário: 19 horas

Local: Cine Guarani

Endereço: Avenida República Argentina, 3430 – Portão Cultural

Inscrições gratuitas em labcineducacao@gmail.com