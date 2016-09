Vem Pra Rua lança livro na Livraria da Vila

(foto: Divulgação)

Em 13 de março de 2016, mais de 6 milhões de pessoas estiveram nas ruas do Brasil, em 503 cidades, pedindo o afastamento da presidente Dilma Rousseff, na maior manifestação popular da história do país. Grande parte dessa multidão foi protestar motivada pelo trabalho do Vem Pra Rua, um movimento suprapartidário que surgiu da organização espontânea da sociedade civil.

O resultado dessa insatisfação popular culminou, em 31 de agosto, com o afastamento definitivo de Dilma da presidência. Mas como a sociedade se aglutinou no Vem Pra Rua? Como o movimento cresceu e se capilarizou em quase todo o país? Como ganhou poder de pressão junto aos políticos brasileiros?

Esses são alguns dos temas abordados no livro Vem Pra Rua – A história do movimento que mobilizou o Brasil(Matrix Editora).

Escrito pelos próprios fundadores do movimento, Rogerio Chequer e Colin Butterfield, a obra revela os bastidores do convencimento de cada um dos parlamentares que iriam votar pelo afastamento da ex-presidente. Mostra como o conceito de corrupção era entendido por comunidades da periferia das grandes cidades e como isso as afastava dos movimentos populares que, justamente, iriam lutar contra a corrupção. Mostra também como a insatisfação de duas pessoas – Rogerio Chequer e Colin Butterfield – que não se conheciam e acabaram grandes amigos – os levou a se encontrarem e a fundar o movimento.

O livro não é apenas uma história desse sucesso. Ao contrário, mostra os diversos fracassos no meio do caminho, como os líderes aprenderam com os erros e tiraram lições para o crescimento das ações, para um melhor exercício da cidadania por todos os brasileiros. E apresenta ainda o que precisa ser feito para um Brasil melhor. Afinal, como dizem seus fundadores, “o Vem Pra Rua não nasceu para se contentar apenas com o afastamento de Dilma. Muita coisa ainda precisa ser feita, como uma reforma política e um trabalho sério de combate aos desmandos dos políticos e ao roubo do patrimônio público. A rua não é só a manifestação, é onde acontece a sociedade brasileira”.

Os autores

Rogerio Chequer é sócio da SOAP, consultoria de comunicação especializada em apresentações corporativas. Antes disso, trabalhou 20 anos no mercado financeiro, metade deles como sócio de fundos de investimento nos Estados Unidos. Começou a idealizar o que se tornaria o Vem Pra Rua no início de 2014, e atualmente é seu principal porta-voz.

Colin Butterfield nasceu em Marília e formou-se engenheiro. Trabalhou em diversos setores, como banco de investimento, startup de internet e trading de commodities. Conheceu Chequer em 2014, com quem fundou o Vem Pra Rua, e hoje lidera as áreas operacionais do movimento.

Sobre a Matrix Editora

Matrix Editora possui 500 títulos publicados e faz cinco novos lançamentos a cada mês. Em seu catálogo constam best-sellers como Assassinato de Reputações, Bem-vindo ao Inferno, Mothern, Proibido para Maiores e autores de destaque como Millôr Fernandes e o ator norte-americano Steve Martin.

Lançamento: Vem Pra Rua – A história do movimento que mobilizou o Brasil

Ficha técnica:

292 páginas

R$ 39,90

Ed. Matrix