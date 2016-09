O Balé Teatro Guaíra inicia neste sábado (24) a apresentação do espetáculo Romeu e Julieta por seis cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Estão no roteiro Caxias do Sul e Porto Alegre (RS), São Caetano do Sul e Piracicaba (SP), Florianópolis e Blumenau (SC).



Para este projeto de circulação será apresentada uma versão reduzida de Romeu e Julieta. A proposta partiu da direção do Balé Teatro Guaíra como forma de democratização e viabilização da obra, tornando-a acessível a diversos públicos. “Em 2015 tivemos retorno positivo deste projeto, alcançando um público estimado de 14 mil pessoas”, disse a diretora do Balé Teatro Guaíra, Cintia Napoli.



Para esta versão reduzida de Romeu e Julieta, o coreógrafo Luiz Fernando Bongiovanni trabalhou com uma equipe de profissionais conhecedores de William Shakespeare e de Sergei Prokofiev. “Do ponto de vista artístico, a experiência do maestro Luis Gustavo Petri e do diretor teatral Edson Bueno foram fundamentais para tal empreitada. A razão disso é que por um lado está a magnitude da música de Prokofiev, de difícil edição e, por outro, a estrutura dramatúrgica da obra de Shakespeare que sobrevive desde sua escrita”, afirma Bongiovanni.



A diretora-presidente do Teatro Guaíra, Monica Rischbieter, celebra as parcerias com as empresas O Boticário e Huhtamaki que permitirão a apresentação do espetáculo. “É um trabalho primoroso do Balé Teatro Guaíra e de Luiz Fernando Bongiovanni que deve ser visto. Uma das grandes montagens do BTG, que coloca esta companhia de dança entre as mais importantes do país”.



A circulação do Balé Teatro Guaíra com a montagem Romeu e Julieta tem o patrocínio de O Boticário e Huhtamaki, através da Lei Rouanet.



Circulação Romeu e Julieta



Caxias do Sul



Dia 24/9 às 21h



Teatro Pedro Parenti



Rua Dr. Montaury, 1333 - Centro



Porto Alegre



Dia 28/9 às 20h



Theatro São Pedro



Praça Mal. Deodoro, S/N - Centro Histórico



São Caetano do Sul



Dia 4/10 às 20h



Teatro Paulo Machado de Carvalho



Alameda Conde de Porto Alegre, 840



Piracicaba



Dia 11/10 às 20h



Teatro Erotides de Campo (Engenho Novo)



Av. Maurice Allain, 454 - Parque do Engenho Central



Florianópolis



Dia 21/10 às 20h



Teatro Ademir Rosa



Av Governador Irineu Bornhausen 5600 - Agronômica



Blumenau



Dia 27/10 às 20h



Teatro Carlos Gomes



Rua XV de Novembro, 1181 ? Centro



Ingressos: R$20,00 e R$10,00





Passos inovadores do Balé Teatro Guaíra



Na busca por novas linguagens e cruzamento de pensamentos artísticos, o Balé Teatro Guaíra tem investido em projetos de incentivo ao artista criador e intercâmbio entre bailarinos do BTG e artistas convidados. Assim como a Plataforma Novos Criadores, o Projeto Diálogos também é uma iniciativa importante na atualização e aprimoramento técnico artístico dos integrantes da companhia. “Estes projetos são, acima de tudo, experiências transformadoras para os artistas e passos inovadores do Balé Teatro Guaíra. A ideia é estender diálogos com diferentes artistas, ampliar o repertório individual e coletivo dos bailarinos e, desta maneira, continuar no caminho da excelência artística”, afirma a diretora do BTG, Cintia Napoli.



Na edição 2016 do projeto foram selecionadas duas propostas coreográficas com o objetivo de entrar para o repertório da companhia. A mostra aconteceu nos dias 21 e 22 de junho com as coreografias Enxergando às cegas, de Karin Chaves, e Corpos Instáveis, de Ane Adade e Patrícia Machado.



Além destes dois trabalhos de estéticas ousadas, houve inovação na forma como foi apresentada. O palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão) serviu de plateia para este evento. Nesta concepção, o “Guairão do avesso” se mostra como nova perspectiva de apreciação dos espetáculos contemporâneos do Balé Guaíra.





Projeto Diálogo - intercâmbio artístico



Além de professores convidados, como Gladis Tridapalli (PR) e Edson Fernandes (SP), neste ano o Balé Teatro Guaíra fez importantes intercâmbios artísticos. Três coreógrafos da Alemanha (Katja Wachter, Christoph Winkler e Roberto Scafati) e um sul-coreano (Kim Jae Duk) ministraram cursos para o BTG.



A vivência entre os bailarinos e estes artistas convidados resultou em quatro peças coreográficas: I share (Katja Wachter), Lost my choreographer on the way to the dressing room (Christoph Winkler), Charme (Roberto Scafati) e Super Natural (Kim Jae Duk).