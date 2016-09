Denúncia contra Galdino sobre agressão vai para Corregedoria

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

19/09/16 às 14:45 Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

(foto: CMC)

Nesta segunda-feira (19), o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Ailton Araújo (PSC), encaminhou uma denúncia de agressão à Corregedoria para que sejam “analisados os aspectos formais e legais, como a exposição do fato, com suas circunstâncias e a qualificação do acusado”. “A Câmara Municipal não irá além, nem ficará aquém. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada”, disse o presidente.

