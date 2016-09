Sueco é preso no Brasil acusado de assassinato

A Polícia Federal prendeu, na tarde de domingo (18/9), um estrangeiro sueco, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva para extradição, expedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal.



O referido estrangeiro foi preso em Barra Grande, distrito da cidade de Maraú/BA. Ele estava sendo procurado pelo Governo Sueco, que decretou sua prisão preventiva pela prática do crime de homicídio, praticado em seu país de origem.



O preso foi encaminhado para o sistema prisional local, onde ficará à disposição do Supremo Tribunal Federal até que seja finalizado o processo de extradição.