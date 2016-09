Carioca reclama de falta de integração de tarifas em linha 4

LUIZA FRANCO E LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira manhã de funcionamento da linha 4 do Metrô do Rio transcorreu sem problemas graves nesta segunda-feira (19), mas a falta de integração tarifária com o BRT (Bus Rapid Transit) frustrou usuários. A reportagem testou o serviço nesta manhã. A linha 4 foi construída para a Olimpíada e inaugurada no dia 1° de agosto, mas até esta manhã atendia apenas a pessoas que tinham ingressos para os Jogos. A linha liga a estação General Osório, em Ipanema, na zona sul, à estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste. A estação Jardim Oceânico tem integração física com o sistema BRT, mas não tarifária. Ao embarcar no BRT, o usuário é obrigado a comprar novo bilhete. A falta de integração pegou alguns usuários de surpresa. "Como na Olimpíada havia integração, não sabia que teria que passar de novo na catraca. Hoje estou fazendo um teste. Vou ver se a economia de tempo compensa esse bilhete a mais que vou pagar. Vai dar mais de R$ 300 por mês", diz o garçom Cláudio Santos, 40. Ele mora na zona oeste, e trabalha em Copacabana, na zona sul. O usuário que pegar BRT e metrô gastará R$ 316 por mês com o transporte -valor que é cerca de 36% do salário mínimo. A conta considera passagens de ida e volta. Até hoje, Santos gastava R$ 3,80 por viagem, pegava um ônibus e levava duas horas para chegar ao trabalho. Ao todo, gastava R$ 7,60 por dia. A partir de agora, ele espera reduzir o tempo de viagem para a metade, mas vai pagar R$ 7,90 (R$ 4,10 pelo metrô e R$ 3,80 pelo BRT) para chegar ao trabalho -R$ 15,80 por dia. Segundo o secretário estadual de Transporte, Rodrigo Vieira, não há previsão concreta para que essa integração tarifária aconteça. "Estamos estudando essa integração com a prefeitura. Apoiamos essa integração e a consideramos necessária. Mas é uma negociação privada entre BRT e MetrôRio, não depende de dinheiro público", diz. Usuários também aguardam para poder fazer o trajeto Barra-Centro sem ter que fazer baldeação na estação General Osório -o intervalo entre viagens da linha 4 será de seis minutos e meio até o fim do ano. Segundo o secretário, a extensão estará disponível em 2017. "Precisamos atingir uma maturidade operacional na linha 4 e igualar o tempo de intervalo entre viagens ao da linha 1, que opera com cerca de quatro minutos de intervalo", diz Vieira. A linha 4 do Metrô do Rio foi inaugurada incompleta, com apenas cinco das seis estações previstas, pois a da Gávea não foi concluída. Segundo o secretário, a estação tem 42% dos serviços de escavação concluídos e falta 1,2 quilômetro de escavação do túnel entre o Alto Leblon e a Gávea. São necessários R$ 489 milhões para a conclusão da obra. A previsão é que a estação seja pronta em 2018, mas a secretaria ainda busca os recursos necessários. Por ora, a linha 4 vai funcionar das 6h às 21h de segunda a sexta-feira. Até o final de 2016 passará a operar de forma plena, das 5h à meia-noite. As linhas 1 e 2 funcionam de segunda a sábado nesse horário e, aos domingos, das 7h as 23h. A viagem da Barra a Ipanema dura 15 minutos e da Barra ao Centro, 34 minutos. Nesta manhã o fluxo de passageiros foi grande, mas não chegava a lotar os trens. ACIDENTE Um ônibus do BRT se envolveu em um acidente por volta das 5h10 desta segunda com um ônibus comum, na Taquara, zona oeste do Rio. O ônibus teria sido atingido na lateral ao cruzar a pista exclusiva do BRT. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, dez pessoas tiveram ferimentos leves. Parte foi atendida no Hospital Lourenço Jorge, na Barra, e parte foi liberada após atendimento no local. Procurado, o BRT confirmou o acidente e informou que o serviço ficou paralisado até as 7h30, quando as pistas foram liberadas.