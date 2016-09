Santos tentou levar Marcos Guilherme, diz Petraglia

Marcos Guilherme: proposta de empréstimo do Santos (foto: Arquivo Bem Paraná)

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, revelou que o Santos tentou contratar por empréstimo o meia-atacante Marcos Guilherme. Segundo o dirigente, o clube paranaense recebeu várias propostas do jogador.

“Jogador de grande potencial que a torcida está tentando, sabe lá por qual razão, queimá-lo. Tivemos várias propostas para vendê-lo e não vendemos para não ser criticado”, disse Petraglia, em entrevista para a RB2 Rádio CAP, no domingo. “Pressão na cabeça de um menino de 20 anos e cento e poucas partidas com a nossa camisa, várias convocações. O Santos quis levar emprestado. Jogador desse nível não se empresta. Vocês conhecem algum jogador de potencial que algum clube emprestou. Tenha piedade”, declarou.

Na mesma entrevista, Petraglia também explicou que será difícil renovar contrato com o zagueiro Thiago Heleno, que tem vínculo com o Atlético apenas até o final de 2016. “Quanto à renovação do Thiago Heleno e o Léo, estamos conversando, acho extremamente difícil o Thiago pernamecer. Tem vários clubes com propostas e não será possível novamente o empréstimo desse jogador. O investidor que tem seus direitos quer vendê-lo. Ele tem 28 anos já e o valor é em torno de R$ 10 milhões. Gostaríamos muito, mas com 20 mil sócios…”, comentou o dirigente.

Sobre a saída do atacante Walter, Petraglia ficou irritado e não deu detalhes. “Aqui não tem bobo, entende? Quando faz esse tipo de pergunta, ofende. Será que estamos fazendo coisas primárias? Se não ficou é por que a instituição seria prejudicada com a sua permanência. Muitas vezes não abre o jogo para preservar as pessoas. O Walter é o Walter, entende? Já passou, virou a página”, desabafou.

O dirigente também reclamou do baixo número de sócios. “Com 40 mil sócios, poderíamos vender os lugares vagos a R$ 20. Por que não faz isso hoje? Pois o sócio deixa de pagar para comprar ingresso. É o jeitinho brasileiro. Veja só o comércio de smart, além dos que dão gratuito, tem quem venda os ingressos. E nossa receita de bilheteria é ridícula”, afirmou.

Para completar, Petraglia rasgou elogios ao técnico Paulo Autuori. “Este senhor, esse cidadão, que aceitou a trabalhar nesse projeto do Atlético é acima da média. Dispensa elogios. Se depender de nós, ficará eternamente. Vamos ver se ele quer…”, disse.