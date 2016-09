'Cada cena será uma homenagem ao Domingos', diz ator de 'Velho Chico'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a voltar a gravar "Velho Chico", Lucas Veloso, o agrônomo Lucas da trama, disse que vai precisar se acostumar a fazer as cenas na cooperativa de produtores sem a presença de Santo, interpretado por Domingos Montagner. "Boa parte do elenco já está gravando, mas eu ainda estou entendendo que vou voltar à cooperativa dele, mas sem ele", disse o ator em entrevista ao "Encontro com Fátima Bernardes" (Globo), desta segunda-feira (19). Um dos mistérios da trama é o que vai acontecer com a cooperativa, liderada por Santo e que tem provocado a fúria dos coronéis da região de Grotas. Enquanto a história se desenrola, Veloso disse que o elenco combinou de homenagear Montagner enquanto filmam as cenas finais. "A proposta agora é a gente passar a presença do Santo no olhar dele. Ele vai estar presente em todas as cenas em nossos corações e na alma", contou o ator. "A partir de quinta, quando volto a gravar, cada cena será uma homenagem ao Domingos", completou. Quando soube da morte de Montagner, 54, na última quinta-feira (15), o intérprete de Lucas lembrou um episódio curioso que os dois passaram após uma gravação. "A primeira coisa que me veio à cabeça foi uma tarde em Petrolina, onde a gente estava gravando, e ele me chamou para correr com ele", contou. "Aí pensei que, como ele é um cinquentão, eu não queria perder para ele. Mas ele começou a acelerar na esteira e a conversar comigo. Eu fiquei calado porque não aguentava o ritmo. Quando vi que não ia conseguir, parei a esteira e falei que tinha sentido um problema. Ele olhou para mim rindo, porque sabia que eu não aguentava", completou. MORTE DO PAI Outra perda que Veloso teve em 2016 foi o pai, o humorista Shaolin. "É um ano de lapada, que eu estou usando como oportunidades para fortalecer minha fé e o amor aos momentos, porque o tempo não volta", declarou.