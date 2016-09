Campanha de vacinação contra a dengue termina neste sábado

A campanha de vacinação contra a dengue, que contempla 30 municípios paranaenses, termina neste sábado (24). Pelo menos 159 mil pessoas já foram imunizadas, o que representa 31,8% do público-alvo da campanha. A expectativa é ampliar esta cobertura vacinal com atividades especiais ao longo da semana.



As doses estão disponíveis em mais de 160 unidades de saúde, de acordo com a organização de cada Secretaria municipal de Saúde. Em algumas cidades, a vacinação também acontece em escolas, universidades, indústrias, empresas, comércio e demais locais estratégicos. O objetivo é facilitar o acesso de crianças, jovens e adultos que fazem parte do público-alvo da imunização.



O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, ressalta que esta é a última chance para as pessoas tomarem gratuitamente a vacina antes do verão. “De forma pioneira, adotamos a vacina como mais uma estratégia de prevenção à dengue no Paraná. A segunda dose será aplicada só em fevereiro, por isso as pessoas têm que aproveitar esta oportunidade e se proteger o quanto antes”, enfatizou.



Nos municípios de Paranaguá e Assaí, têm direito à vacina moradores com idade entre 9 e 44 anos, 11 meses e 29 dias. Nas outras 28 cidades - que incluem Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina – a vacinação abrange a faixa etária entre 15 e 27 anos, 11 meses e 29 dias.



A definição das cidades e grupos prioritários levou em conta critérios técnicos e epidemiológicos. Para se ter ideia, os 30 municípios da campanha concentraram no último ano cerca de 80% dos casos de dengue, 93% dos casos graves e 82% das mortes pela doença no Paraná.



Caputo Neto lembra que o momento é de mobilizar as equipes de saúde e intensificar o trabalho de conscientização das pessoas que ainda não foram vacinadas. “Somente dois municípios já bateram a meta de imunizar pelo menos 80% de seu público-alvo. Temos que melhorar esta cobertura para evitar que esses municípios enfrentem novas epidemias no futuro”, declarou.



Segundo o coordenador estadual de Imunização, João Luis Crivellaro, a obtenção de uma boa cobertura vacinal do público-alvo tem impacto direto na proteção de toda a população do município. “Todos são beneficiados, pois será possível barrar a transmissão e reduzir significativamente a circulação do vírus da dengue em uma determinada cidade”, explicou.



Quem faz parte de grupo prioritário deve comparecer à unidade de saúde mais próxima, portando documento de identificação e comprovante de residência. Estima-se que pelo menos 341 mil paranaenses ainda não foram imunizados.



Crivellaro afirma que a vacina é extremamente segura e é resultado de 20 anos de estudos. “Ela tem uma eficácia comprovada de 66% e protege contra os quatro sorotipos da dengue”, afirmou. Segundo ele, não há o que temer. “Nesses 37 dias de campanha não tivemos nenhum relato de efeito adverso moderado ou grave. A vacina só traz benefícios para a saúde”.