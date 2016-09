Jovem é morto a tiros dentro do aeroporto de Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos foi assassinado com mais de dez tiros dentro do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 11h15 desta segunda-feira (19). A vítima, identificada como Marlon Roldão, fez aniversário nesta segunda-feira, segundo familiares. O local estava movimentado no momento do crime. No terminal 2, onde ocorreu o assassinato, desembarcava o técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, novo treinador do Grêmio. Os criminosos fugiram em um carro e abandonaram o veículo nas imediações do aeroporto, segundo a Polícia Civil, que diz já ter identificado os assassinos e faz busca para encontrá-los. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil gaúcha, com apoio da Delegacia de Proteção ao Turista, que fica no aeroporto. Em nota, a Infraero disse que "se solidariza com a família e colaborará com as investigações". "O assassinato ocorreu em área pública do aeroporto, onde a responsabilidade pela segurança é da Polícia Militar", disse o órgão. A Polícia Federal isolou o local para perícia. Contudo, o aeroporto opera normalmente e, até as 15h, só dois voos haviam se atrasado. O Rio Grande do Sul passa por grave crise de segurança pública. No fim de agosto, o Estado recebeu 120 agentes da Força Nacional que estavam no Rio de Janeiro para atuar na Paraolimpíada. Em crise financeira, o Estado tem atrasado salários de servidores, inclusive de policiais, e enfrentado alta nos índices de criminalidade. Com informações da AGÊNCIA BRASIL