A Faculdade Cesumar, pertencente ao Grupo Educacional Unicesumar, abre inscrições para o vestibular 2017, em Curitiba, nesta próxima terça-feira (6). Ao todo estão disponíveis 16 cursos presenciais, as inscrições custam R$50,00 e poderão ser feitas até o dia 23 de outubro no site da universidade. O candidato pode pagar o boleto em qualquer agência bancária até o vencimento ou até às 19h do dia 24 de outubro, no Campus.

A prova será realizada no dia 30 de outubro, das 14h às 17 horas e será composta com questões objetivas de múltipla escolha e de redação, que é a única avaliação discursiva. O candidato precisa levar lápis, caneta esferográfica preta e borracha e estar com documento de identificação e o comprovante da inscrição. Boné, óculos de sol, relógios, calculadoras e outro materiais que a Instituição julgar inconveniente para a aplicação da prova não serão permitidos.

O ensalamento do vestibular será divulgado nos locais de prova a partir das 9 horas do dia 29/10 e também no site da Unicesumar. Os resultados da primeira chamada serão publicados no dia 7 de novembro, às 11h, e as matrículas para os candidatos convocados na primeira chamada devem ser feitas entre os dias 18 e 19 de novembro, no próprio campus.

As obras literárias indicadas para leitura são: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; Sentimento do Mundo; de Carlos Drummond de Andrade; Til, de José de Alencar; Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret e Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

Medicina

A Unicesumar conta também com o curso de medicina, porém este é oferecido apenas no campus de Maringá. São 136 vagas disponíveis. O vestibular acontece juntamente com os demais cursos no dia 30 de outubro e compreende uma redação e 50 questões de múltipla escolha das disciplinas de biologia, física, matemática, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa, literatura, química e sociologia. A prova será realizada no campus de Maringá, a partir das 14 horas. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.unicesumar.edu.br até o dia 23 de outubro e custam R$ 230,00.

Confira o cursos disponíveis para Curitiba

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Farmácia

Fisioterapia

Gastronomia

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Nutrição

Processos Gerenciais

Secretariado Executivo

Serviço: Vestibular de Verão da Unicesumar em Curitiba

Inscrições: de 06/09 a 23/10

Prova: 30/10

Endereço do Campus: Rua Itajubá, 673 - Portão

Fone: 0800-604-4422

Site: www.unicesumar.edu.br