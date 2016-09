UFPR é a universidade federal mais curtida do Facebook

(foto: Divulgação)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é a instituição com mais fãs no Facebook entre as 63 universidades federais presentes no levantamento feito pelo jornalista e consultor em Comunicação Cristiano Alvarenga, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As informações são da UFPR.

A boa colocação da instituição paraense se deve ao bom desempenho de suas publicações na rede social nos últimos oito meses.

O consultor apontou o engajamento dos usuários com as publicações das páginas como um dos fatores responsáveis pelo crescimento do número de curtidas na página da UFPR.