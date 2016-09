(foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (19) e terça-feira (20) executivos da Vivo em Curitiba participam de uma maratona de atividades envolvendo diferentes etapas do ciclo de vida do cliente. Por meio do programa “Cliente em Foco” eles irão conhecer as necessidades do cliente ao ligar para a central de atendimento, acompanhar a instalação de produtos de telefonia fixa, banda larga ou TV por assinatura em domicílio e também a venda de um plano de telefonia móvel ou aparelho celular. A iniciativa visa aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Vivo ao evidenciar para executivos de diferentes áreas o dia a dia de quem está na ponta, em contato direto com o cliente e perceber também como o consumidor recebe este atendimento.

A ação que acontece em Curitiba conta com um grupo de 11 gestores, composto por diretores e gerentes, que fazem duplas com técnicos de instalação e vendedores de lojas para acompanhar a rotina diária da operação. Ao todo, 200 executivos de todo o Brasil estão na lista para participar do programa este ano, que terá edições também nas cidades Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e Recife. Ao todo, 154 gestores já participaram do projeto.

“Grande parte dos gestores corporativos trabalha nos escritórios, focados em atividades administrativas. Nossa meta é oferecer aos executivos a oportunidade de entender as necessidades do cliente e engajá-los no propósito de que tudo o que fazemos tem como objetivo final satisfazer e encantar o cliente. Por isso, eles acompanham todos as etapas de contato – do processo de vendas nas lojas e atendimento no call center até o processo de instalação do serviço”, afirma o vice-presidente de Recursos Humanos da Telefônica Vivo, Giovane Costa.

Desde o lançamento do programa, em outubro de 2015, foram mapeadas 93 oportunidades de melhoria na empresa, desde aspectos técnicos como simplificar a forma de registrar o nome de produtos nos sistemas de call center até processos para tornar mais integrada a atuação das equipes de vendas e as equipes das lojas.

Na prática

Cada edição contempla dois dias de vivência operacional. No primeiro dia, os participantes acompanham atividades de instalação ou manutenção junto com o técnico especializado na casa dos clientes. À tarde, vivenciam o atendimento em lojas da Vivo. No segundo dia, o grupo visita o call center, onde acompanha os processos de vendas e atendimento. As percepções dos participantes são registradas por meio de um aplicativo, desenvolvido pela Vivo especialmente para o programa.

Ao final desta iniciativa, todos participam de um workshop com gestores das áreas visitadas, em que é feita a análise dos pontos positivos e oportunidades de melhorias nos processos, gerando sugestões para projetos que melhorem a experiência do cliente. Mais de 42% das oportunidades de melhoria identificadas já foram implantadas e as demais estão em fase de implantação.