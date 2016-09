Ministro da Fazenda diz que superavit nas contas públicas deve vir até 2019

RENATA AGOSTINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (19) que o país deve voltar a apresentar superavit nas contas públicas até 2019. "O ajuste fiscal pelo lado da despesa é necessariamente gradual. Não dá para fazer isso em um ou dois anos, especialmente numa forte recessão", afirmou durante palestras para empresários promovida pelo Lide em São Paulo. Segundo Meirelles, a velocidade com que se chegará ao superavit dependerá do aumento do PIB e da arrecadação. "Mas temos expectativa muito grande de retomada de crescimento", afirmou. O chefe de equipe econômica de Michel Temer tentou aplacar a ansiedade do empresariado com o andamento das reformas. "Não há como fazer reforma constitucional a toque de caixa. A boa noticia é que estamos fazendo", disse o ministro, referindo-se à tramitação no Congresso da PEC que impõe um teto para as despesas federais. Meirelles lembrou que limitação dos gastos em 2017 já foi definida no Orçamento e não depende da aprovação da emenda à Constituição. Segundo ele, a reforma trabalhista não deveria ser tratada neste momento. Para o ministro, a prioridade do governo deve ser o teto de despesas e, em seguida, a reforma da Previdência. "Nós temos de atacar um problema por vez", disse.