Mês da Literatura tem programação intensa

Na programação desta semana (19 a 23) do Mês da Literatura do Paraná cinco escritores vão a 11 cidades do Estado para bate-papos com o público sobre formação de leitores, livro e literatura. Entre os convidados estão Karen Debértolis, José Guimarães Castello Branco, Marcelo Sandmann, Nilton Cezar Tridapalli e Paulo Venturelli.



Promovido pela Secretaria de Estado da Cultura e Biblioteca Pública do Paraná, o Mês da Literatura deve entrar para o calendário cultural do Estado, como forma de incentivar e fomentar a área do Livro, Leitura e Literatura. As atividades iniciaram no dia 24 de agosto, com um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná em homenagem a Paulo Leminski. A última ação prevista é a Oficina “Histórias em Quadrinhos — Diálogos com literatura e cinema”, com Eloar Guazzelli, de 27 a 29 deste mês.



NILTON CEZAR TRIDAPALLI - Escritor curitibano, especialista em Leituras de Múltiplas Linguagens e mestre em Estudos Literários. Recebeu o Prêmio Minas Gerais de Literatura e integra a antologia 48 Contos Paranaenses. Escreve para o blog Educação e Mídia, do jornal Gazeta do Povo. É tradutor de obras teóricas sobre literatura, principalmente do italiano para o português. Escritor de vigor narrativo, tem uma literatura muito peculiar, de distanciamento, racionalidade e fino humor.



Nesta terça-feira (20), às 9h, o escritor estará em Santo Antônio da Platina, no Centro de Eventos do Parque de Exposições.



JOSÉ GUIMARÃES CASTELLO BRANCO - Escritor de grande projeção na literatura contemporânea e um dos críticos literários mais aclamados do país. É jornalista e mestre em Comunicação, cronista e editor, foi colunista do suplemento Prosa e Verso de O Globo. Tem inúmeras obras publicadas e ganhou vários prêmios, entre eles o Jabuti de romance em 2011. Organizou e prefaciou para a editora Rocco a coletânea Clarice na cabeceira - Romances. Seus conhecimentos de palavras, literatura, crônicas e leituras são compartilhados em suas obras, página a página, despertando no público a vontade de ler cada vez mais.



Castello Branco fará um bate-papo nesta terça-feira (20), às 15h30, na Lapa, no Anfiteatro da Secretaria de Educação. No dia seguinte (21), às 10h, a conversa com o público é em Quitandinha, na Biblioteca Cidadã da cidade.



KAREN DEBÉRTOLIS - Escritora paranaense, poeta, jornalista e cantora. É verbete no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, da ensaísta e crítica literária Nelly Novaes Coelho. Integra a Antologia de 101 Poetas Paranaenses, ganhou os prêmios Revelações e Trem das Onze, na categoria Literatura. Tem vários artigos publicados em jornais e revistas, entre eles na revista eletrônica Blocos On Line, Germina. Escritora que se destaca ao estabelecer um diálogo com a música a partir da produção literária, ampliando o conceito de literatura. Tem textos que viraram músicas e músicas que viraram textos.



Nesta terça-feira (20), às 15h, a poeta conversa com o público na Biblioteca Pública Dante Alighieri, em Santa Helena. Dia 21 (quarta-feira), às 14h30, o bate-papo é na Biblioteca Pública de Marechal Cândido Rondon. E no dia 22, às 9h, Debértolis é recebida no Centro Comunitário Fernando Schanoski, em Maripá.



MARCELO SANDMANN - Escritor curitibano e professor de Literatura Portuguesa na UFPR, mestre em Letras e doutor em Teoria e História Literária. É compositor e instrumentista, com várias obras publicadas. Integrou as antologias Passagens: Poetas Contemporâneos do Paraná e Roteiro da Poesia Brasileira. Escritor intenso e original, segue caminho próprio no atual cenário das letras.



A cidade de Palmas recebe Sandmann para um bate-papo na Biblioteca Municipal da cidade nesta quinta-feira (22), às 10h. No dia seguinte (23), às 9h, o escritor conversa com o público no Espaço Cultural de Rio Azul.



PAULO VENTURELLI - Escritor catarinense radicado em Curitiba, Paulo Venturelli é doutor em Literatura Brasileira pela USP, professor aposentado da UFPR e membro da Academia Paranaense de Letras desde 2012. Estreou na literatura em 1976 com os poemas de Asilo de surdos; publicou Sala 17 (1978) e Sangra: Cio (1980); Admirável Ovo Novo (1993), literatura infantil; O Anjo Rouco (1994), novela juvenil; Helena Kolody (1995), estudo crítico; Introdução à Arte de Ser Menino (1996), poesia, que ganhou o Prêmio Cruz e Souza da Fundação Catarinense de Cultura; Meu pai (2012), contos, entre outros.



Venturelli conversa com o público em Araucária nesta quinta-feira (22), às 10h, na Biblioteca Pública Municipal. E no dia 23, às 14h, o escritor atende os leitores de Colombo, no Auditório do Salão Paroquial da Igreja Matriz.



Programação:



Nilton Cezar Tridapalli



19/09 | 9h | Ibiporã



Auditório do Complexo Cultural Turístico e Artístico de Ibiporã



Av. Dom Pedro II, 368 - 1º Andar – Centro. Ibiporã – PR



20/09 | 9h | Santo Antônio da Platina



Centro de Eventos do Parque de Exposições Dr. Alicio dos Reis



BR 153, s/n. Santo Antônio da Platina - PR



José Guimarães Castello Branco



20/09 | 15h30 | Lapa



Anfiteatro da Secretaria de Educação



Rua Barão do Rio Branco, 1861 – Centro. Lapa - PR



21/09 | 10h | Quitandinha



Biblioteca Cidadã de Quitandinha



Rua da Independência, 112 – Centro. Quitandinha - PR



Karen Debértolis



20/09 | 15h | Santa Helena



Biblioteca Pública Dante Alighieri



Av. Paraguai, 1401. Santa Helena - PR



21/09 | 14h30 | Marechal Cândido Rondon



Biblioteca Pública Municipal Martinho Lutero



Rua José Bonifácio, 153 – Centro. Marechal Cândido Rondon - PR



22/09 | 9h | Maripá



Centro Comunitário Fernando Schanoski



Rua Castro Alves, s/n. Maripá - PR



Marcelo Sandmann



22/09 | 10h | Palmas



Biblioteca Municipal Santos Dumont



Av. Coronel José Osório, 1008. Palmas - PR



23/09 | 9h | Rio Azul



Espaço Cultural



Rua Zacarias Burco, 66. Rio Azul - PR



Paulo Venturelli



22/09 | 10h | Araucária



Biblioteca Pública Municipal



Rua Kasimiera Szymanski, 67 - Porto das Laranjeiras. Araucária - PR



23/09 | 14h | Colombo



Auditório do Salão Paroquial da Igreja Matriz



Rua Francisco Busatto, s/n. Colombo - PR



Serviço: Mês da Literatura do Paraná



De 24 de agosto a 29 de setembro de 2016