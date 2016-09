Coca-Cola abre as inscrições do Programa de Estágio em Curitiba

(foto: Divulgação/Facebook/Femsa Brasil)

A Coca-Cola FEMSA Brasil anuncia que estão abertas inscrições para o Programa de Estágio 2017 da companhia. Ao todo, são 40 vagas de estágios nas áreas de Recursos Humanos, Logística, Marketing e Engenharia, entre outras. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Jundiaí, Jacareí e Sumaré (SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

O Programa tem como principal objetivo capacitar estudantes para o mundo organizacional por dois anos e transformá-los em trainees nos dois anos seguintes. Ao fim destes quatro anos, formar profissionais preparados para assumirem uma posição de média chefia na empresa.

Rogério Moraes, Diretor de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil, espera que muitos jovens engajados se candidatem. “O nosso programa de estágio não é apenas uma porta para o futuro profissional, é também, uma porta para a vida. Aqui, estes jovens terão oportunidades de crescer com os desafios do dia a dia”, afirma o executivo. “Na Coca-Cola FEMSA Brasil, buscamos pessoas que descubram no trabalho uma paixão, vontade de evoluir e se tornar melhores pessoas e profissionais”, completa.

Para participar do Programa de Estágio 2017 da companhia, os estudantes interessados devem ser inscrever até o dia 30 de setembro no site da empresa, neste link de acesso.



Sobre a Coca-Cola FEMSA



Coca-Cola FEMSA, SAB de C.V produz e distribui Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle, Schweppes e outras bebidas do portfólio da The Coca-Cola Company em 10 países: México (uma parte substancial da região central, incluindo a Cidade do México, bem como sudeste e nordeste do país); Guatemala (Cidade da Guatemala e região metropolitana); Nicarágua (todo o país); Costa Rica (todo o país); Panamá (todo o país); Colômbia (maior parte do país); Venezuela (todo o país); Brasil (parte do país); Argentina (Buenos Aires e arredores) e Filipinas (todo o país). A empresa também engarrafa e distribui água, sucos, chás, isotônicos, cervejas e outras bebidas em alguns desses territórios. Ao todo, possui 64 fábricas e serve 351 milhões de consumidores por meio de aproximadamente 2,8 milhões de pontos de vendas e conta com mais de 120 mil funcionários em todo o mundo.

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil, empregando cerca de 20 mil funcionários e atendendo mais de 72 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e em parte do estado de Goiás.

No Brasil, são 38 centros de distribuição e nove fábricas, sendo a unidade de Jundiaí (SP) a maior no mundo em volume de vendas em produtos Coca-Cola.