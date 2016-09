Renato Gaúcho é apresentado no Grêmio e diz que clube tem bom elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a saída de Roger Machado, o Grêmio apresentou nesta segunda-feira (19) Renato Gaúcho, 54, como novo técnico. O treinador assume o clube gaúcho pela terceira vez. Ele esteve à frente da equipe entre 2010 e 2011 e em 2013, conseguindo classificar o Grêmio para a Libertadores nas duas ocasiões. Como atleta, Renato Gaúcho também vestiu o uniforme gremista e conquistou títulos como a Libertadores (1983) e o Campeonato Gaúcho (1985 e 1986). Em sua apresentação, ele elogiou os jogadores do clube. "O Grêmio tem um grupo muito bom, merecia estar bem melhor colocado no campeonato. De uma forma ou de outra vou procurar contribuir para que a gente comece a vencer, pois no Brasil, o treinador vive de vitórias", disse. Renato Gaúcho terá de superar um desafio: nenhum técnico começa e termina um ano no Grêmio desde Mano Menezes, em 2007. O Grêmio também apresentou Valdir Espinosa, que assume como coordenador técnico, e Adalberto Preis, novo vice-presidente de futebol. O primeiro treino do novo técnico acontece já nesta segunda-feira (19). Sua estreia será na quarta-feira (21), contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil. No Brasileiro, a equipe aparece na 11ª colocação, com 37 pontos.